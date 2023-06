Más de 250 niños y niñas disfrutaron de un encuentro de Hockey en el Polideportivo Carlos Margalot

El encuentro fue organizado por el Club Cimah, con el acompañamiento del Municipio. Participaron todos los equipos locales de esta disciplina. Las y los niños disfrutaron de las jornadas junto a sus familias.

El Polideportivo Carlos Margalot nuevamente fue escenario para el desarrollo del Hockey Pista, en esta ocasión, con un encuentro de las categorías Sub 8, Sub 10 y Sub 12.

El evento fue organizado por el Club Cimah, con el acompañamiento del Municipio. Se sumaron Uaken, Panteras, Yoppen, Río Grande y los equipos de las diferentes Escuelas Municipales.

Quienes comienzan a dar sus primeros pasos en este deporte, disfrutaron con mucha alegría del juego y demás actividades.

Desde la gestión municipal se sigue acompañando el desarrollo deportivo en todas sus etapas, para continuar afianzando a Río Grande como la ciudad del deporte.