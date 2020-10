Universal Music Group anuncia sus nominaciones en la 21 Entrega Anual Del Latin Grammy

10/10/2020Universal Music Group anuncia sus nominaciones en la 21 Entrega Anual Del Latin Grammy

El anuncio se llevó a cabo por algunos de los artistas más importantes de la música latina a través de sus redes sociales.

La 21 Entrega Anual del Latin Grammy será el jueves 19 de noviembre del 2020. El show reconcebido con el tema «La música nos humaniza», contará con inspiradoras actuaciones desde múltiples ciudades del mundo y tendrá como base la ciudad de Miami.

Lista de Nominados:

Categoría 1: Record of The Year / Grabación Del Año

ROJO – J Balvin

TUSA – Karol G y Nicki Minaj

CONTIGO – Alejandro Sanz

Categoría 2: Album of The Year / Álbum del Año

OASIS – J Balvin & Bad Bunny

COLORES – J Balvin

Categoría 3: Song of The Year / Canción del Año

BONITA – Juanes, Mauricio Rengifo, Andrés Torres & Sebastián Yatra, songwriters (Juanes y Sebastian Yatra)

#ELMUNDOFUERA – Alejandro Sanz, songwriter (Alejandro Sanz)

TUSA – Kevyn Mauricio Cruz Moreno, Karol G, Nicki Minaj & Daniel Oviedo Echavarría, songwriters (Karol G y Nicki Minaj)

Categoría 4: Best New Artist / Mejor Nuevo Artista

CAZZU

KURT

PITIZION

Field 1 – Pop

Categoría 5: Best Contemporary Pop Vocal Album / Mejor Álbum Vocal Pop Contemporáneo

SPOILER – Aitana

MÁS FUTURO QUE PASADO – Juanes

Categoría 7: Best Pop Song / Mejor Canción Pop

BONITA – Juanes, Mauricio Rengifo, Andrés Torres & Sebastián Yatra, songwriters (Juanes y Sebastian Yatra)

Field 2 – Urban

Categoría 8:

Best Urban Fusion/Performance / Mejor Fusión/Interpretación Urbana

AZUL – J Balvin

Categoría 9: Best Reggaeton Performance / Mejor Interpretación Reggaeton

MORADO – J Balvin

LOCO CONTIGO – Dj Snake & J Balvin Featuring Tyga

PORFA – Feid y Justin Quiles

CHICHARRÓN – Guaynaa Featuring Cauty

SI TE VAS – Sech & Ozuna

Categoría 10: Best Urban Music Album / Mejor Álbum de Música Urbana

OASIS – J Balvin & Bad Bunny

COLORES – J Balvin

FERXXO (VOL 1: M.O.R.) – Feid 1 OF 1 – Sech

Categoría 11: Best Rap/Hip Hop Song / Mejor Canción de Rap/Hip Hop

MEDUSA – Anuel AA, J Balvin, Jhay Cortez, Josias De La Cruz, Misael De La Cruz, Sergio Roldan, Elvin Roubert &Nydia Yera, songwriters (Jhay Cortez, Anuel AA & J Balvin)

Categoría 12: Best Urban Song / Mejor Canción Urbana

ADICTO – Anuel AA, Jhay Cortez, Marco Masis «Tainy» & Ozuna, songwriters (Tainy, Anuel AA y Ozuna)

ROJO – J Balvin, O ‘Neill, Justin Quiles, Alejandro»Sky» Ramírez & Taiko, songwriters (J Balvin)

Field 3 – Rock

Categoría 13: Best Rock Album / Mejor Álbum de Rock

¿DÓNDE JUGARÁN LXS NIÑXS? (DESDE EL PALACIO DE LOS DEPORTES) – Molotov

Categoría 14: Best Rock Song / Mejor Canción de Rock

BIUTIFUL – Mon Laferte, songwriter (Mon Laferte)

YO ME LO MEREZCO – Buika, Drago, Carlos Santana, Stoneface & Jay U Xperience, songwriters (Santana Featuring Buika) Field 4 – Alternative

Categoría 18: Best Alternative Song / Mejor Canción Alternativa

CHILANGO BLUES – Mon Laferte, songwriter (Mon Laferte)

Field 6 – Singer-Songwriter

Categoría 25: Best Singer-Songwriter Album / Mejor Álbum Cantautor

RECIENTE (ADELANTO) – El David Aguilar

Field 7 – Regional-Mexican

Categoría 26: Best Ranchero/Mariachi Album / Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi

HECHO EN MÉXICO – Alejandro Fernández

AYAYAY! – Christian Nodal

Categoría 27: Best Banda Album / Mejor Álbum de Música Banda

TE ENCONTRÉ – Banda La Ejecutiva De Mazatlán Sinaloa

PLAYLIST – Chiquis

LABIOS MENTIROSOS – La Arrolladora Banda El Limón De René Camacho

Categoría 28: Best Tejano Album / Mejor Álbum de Música Tejana

LIVE IN MÉXICO – La Mafia

Category 29

Best Norteño Album / Mejor Álbum de Música Norteña

DE TERÁN PARA EL MUNDO – Buyuchek, La Abuela Irma Silva

SIMPLEMENTE GRACIAS – Calibre 50

LOS TIGRES DEL NORTE AT FOLSOM PRISON – Los Tigres Del Norte

Categoría 30: Best Regional Song / Mejor Canción Regional Mexicana

AYAYAY! – Christian Nodal, songwriter (Christian Nodal)

CABALLERO – José Luis Roma, songwriter (Alejandro Fernández)

Field 10 – Jazz

Categoría 35: Best Latin Jazz/Jazz Album / Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz

ANTIDOTE – Chick Corea & The Spanish Heart Band

Field 11 – Christian

Categoría 37: Best Portuguese Language Christian Album / Mejor Album Cristiano (En Portugues)

MEMÓRIAS II (AO VIVO EM BELO HORIZONTE / 2019 ] – Eli Soares

Field 12 – Portuguese Language

Categoría 38: Best Portuguese Language Contemporary Pop Album / Mejor Álbum de Pop contemporáneo en Lengua Portuguesa

N – AnaVitória

ENQUANTO ESTAMOS DISTANTES – As Bahias e a Cozinha Mineira

EU FEAT VOCE – Melim

Categoría 39: Best Portuguese Language Rock or Alternative Album / Mejor Álbum de Rock o Música Alternativa en Lengua Portuguesa

NA MÃO AS FLORES – Suricato

Categoría 40: Best Samba/Pagode Album / Mejor Álbum de Samba/Pagode

MAIS FELIZ – Zeca Pagodinho

Categoría 41: Best MPB (Musica Popular Brasileira) Album / Mejor Álbum Música Popular Brasileña

CAETANO VELOSO & IVAN SACERDOTE – Caetano Veloso & Ivan Sacerdote

Categoría 42: Best Sertaneja Music Album / Mejor Álbum de Música Sertaneja

ORIGENS [AO VIVO EM SETE LAGOAS, BRAZIL / 2019] – Paula Fernandes

LIVRE – VOL. 1 – Lauana Prado

Field 17 – Production

Categoría 50: Best Engineered Album / Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum

QUIMERA – Mon Dvy, Alex Ferrer, Diogo Guerra, Felipe Guevara, Innercut, Red Mojo, Stego & Filipe Survival, mixers; Alex Ferrer & Carlos Hernández Carbonell, mastering engineers (Alba Reche)

Categoría 51: Producer of the Year / Productor del Año

Andrés Torres, Mauricio Rengifo

Field 18 – Music Video

Categoría 52: Best Short Form Music Video / Mejor Video Musical Version Corta

ROJO – J Balvin

PARA YA – Porter

Categoría 53: Best Long Form Music Video/ Mejor Video Musical Versión Larga

UNA VUELTA AL SOL – Amaia

LOS TIGRES DEL NORTE AT FOLSOM PRISON – Los Tigres Del Norte

