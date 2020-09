Tini lanzó «Duele», su nueva canción en tiempo de tango que tuvo 2 millones de vistas en YouTube

26/09/2020Tini lanzó «Duele», su nueva canción en tiempo de tango que tuvo 2 millones de vistas en YouTube

La cantante estrenó su nueva canción «Duele» junto al rapero tucumano John C. La artista afirmó que «hay mucho talento en Argentina».

La cantante Tini Stoessel estrenó su nueva canción «Duele» junto al rapero tucumano John C, que en menos de un día ya superó los dos millones de vistas en YouTube, afirmó que “hay mucho talento en Argentina” y que se siente “orgullosa de que las listas y los rankings estén encabezados por artistas argentinos”.

Juan Cruz López, tal el nombre de John C, vivía en la localidad tucumana de Las Talitas hasta que este verano, luego de arrasar el año anterior con “C90” junto a Trueno, Neo Pistea y Bhavi, se instaló en la Ciudad de Buenos Aires.

La elección de John C para colaborar en la canción de Tini se basó en que aquella canción había sido un “boom” entre el público masculino que gusta de la música urbana y en un encuentro que el rapero tuvo con Alejandro Stoessel, padre de la artista, en un festival del interior del país.

“Esta vez no llegué por mi hermano que conoce a todos los raperos argentinos, fue por mi papá. Estuvo en Corrientes y se cruzó al padre y a John y me habló muy bien, y desde que grabé ‘Duele’ quería un rapero que entrara y la rompiera. Grabó para ver qué onda, porque a veces puede pasar que uno se mete en el estudio y no se halla con la canción pero me acuerdo que estaba en el baño de no sé qué país a punto de hacer un show, escuché la versión que me envió John y me encantó. Así salió”, relató Tini en conferencia de prensa.

“Mi voz se grabó hace dos años y John grabó su parte el año pasado”, detalló la artista, para descartar la versión que indicaba que el tema era un «pase de facturas» a su ex Sebastián Yatra y a su actual novia, la mexicana Danna Paola.

«Ahora entiendo su mala fama pero el que la hace tarde o temprano la paga #Duele», dice una línea de la canción de Tini, y por eso había sido vinculada con Yatra y Danna Paola, cuyo hit se titula “Mala Fama”.

“A veces las canciones no tienen todo el tiempo un destinatario -cerró el debate-, sino que que entrás al estudio y sale”.

