31/10/2020«Rapsodia Bohemia», la obra maestra de Queen, cumple 45 años

La canción compuesta por Freddie Mercury, que terminó de consagrar a la banda inglesa, fue lanzada el 31 de octubre de 1975. Hoy es considerada una de las mejores (sino la mejor) de la historia del rock.

“Bohemian Rhapsody” (o “Rapsodia Bohemia”, en su traducción al español) cumple este sábado nada más y nada menos que 45 años.

Lanzada el 31 de octubre de 1975, la canción terminó de consagrar de manera definitiva a Queendespués de tres discos en los que la banda británica mostraba sus credenciales pero no le alcanzaba para acaparar la atención del público masivo.

Compuesto por el líder del grupo, el legendario Freddie Mercury, el tema se convertiría en la creación más famosa de Queen y en una de los mejores (sino el mejor) de la historia del rock.

La canción iba a ser publicada en el disco «A Night at the Opera», que salió hacia fines de noviembre de ese mismo año y acabaría por ser considerado el más representativo de la agrupación, pero fue publicado antes en un simple con el tema «I’m in Love with My Car», del baterista Roger Taylor, como cara B.

A pesar de su extensión de casi seis minutos, la ausencia de estribillo y las partes bien disímiles que presentaba, la aparición de «Rapsodia Bohemia» llamó la atención de la crítica y la audiencia, que de inmediato la convirtió en un clásico.

Si bien se trataba de una época en la que el llamado rock sinfónico estaba en auge y el mestizaje con la música clásica era moneda corriente, hasta el momento nadie se había animado a incluir pasajes que remitieran a la ópera en sus creaciones.

Los anteriores trabajos de Queen tuvieron alguna incursión en ese sentido, en especial «Queen II», pero esta canción de Mercury lograba la síntesis más perfecta al respecto.

Como su nombre lo indica, la composición presentaba seis secciones musicales bien diferenciadas entre sí, a saber: una introducción a capella, seguida de una balada, un solo de guitarra, el pasaje operístico, una sección rockera y un final que retomaba la melodía y la rítmica planteada en el segundo de los seis pasos.

A lo largo de esos seis minutos, la letra pareciera a simple vista construirse a partir de la narración de una persona que se arrepiente de un asesinato que cometió, con referencias a «Fausto» mediante la inclusión de algunos términos característicos en la sección operística.

