Tierra del Fuego ante una oportunidad estratégica por el nuevo escenario marítimo internacional

Las transformaciones del comercio marítimo internacional están renovando el interés por los corredores de navegación del extremo sur de América. Las dificultades operativas en rutas tradicionales, sumadas a las tensiones geopolíticas, reafirman la importancia de contar con alternativas para conectar los océanos Atlántico y Pacífico.



En este escenario, el estrecho de Magallanes y el paso de Drake adquieren una relevancia particular. Su ubicación los convierte en vías fundamentales para la navegación austral, mientras que el entorno de Tierra del Fuego ofrece posibilidades de desarrollo para las actividades relacionadas con el transporte marítimo y el abastecimiento de embarcaciones.



Un análisis publicado por Página/12 pone el foco en las oportunidades que este contexto puede representar para la Argentina. La cuestión central pasa por transformar la posición geográfica del territorio en inversiones, infraestructura y capacidad para prestar servicios a la navegación internacional.



**Ushuaia aparece como uno de los puntos con mayor potencial** por su cercanía con las rutas australes y su condición de puerta de entrada a la Antártida. El crecimiento de los servicios portuarios, las reparaciones navales, la provisión de insumos y la asistencia a buques podría ampliar las posibilidades económicas de la región.



No obstante, la ubicación por sí sola no garantiza el desarrollo. Para competir con otros centros marítimos de la zona, la Argentina necesita fortalecer su infraestructura, mejorar su capacidad logística y promover inversiones que permitan responder a las demandas de las embarcaciones que transitan por estas aguas.



En ese escenario, la experiencia de Punta Arenas, en Chile, constituye una referencia regional por sus servicios e instalaciones vinculados con la actividad marítima. La comparación evidencia la importancia de contar con políticas sostenidas para consolidar una estructura portuaria e industrial capaz de captar nuevas oportunidades.



El debate también alcanza a la industria naval, la investigación científica y las capacidades de defensa. La actividad marítima en el Atlántico Sur no solo tiene implicancias comerciales, sino que está relacionada con la presencia argentina en una región de importancia geopolítica y con la proyección hacia el continente antártico.



A su vez, la posición de las islas Malvinas dentro del Atlántico Sur refuerza la dimensión estratégica de estos corredores. La conectividad marítima, los recursos y el acceso a la Antártida forman parte de un escenario internacional en el que la presencia territorial y las capacidades operativas adquieren un valor creciente.



El desafío para Tierra del Fuego consiste en aprovechar este contexto para generar nuevas actividades productivas, empleo calificado y oportunidades para empresas locales. La inversión en infraestructura, tecnología y servicios especializados será determinante para convertir esa ventaja geográfica en resultados concretos.



Así, el renovado interés por las rutas australes abre una discusión sobre el papel que puede desempeñar la Argentina en el comercio marítimo mundial y sobre las decisiones necesarias para que Tierra del Fuego consolide su lugar como plataforma logística del Atlántico Sur.



