Ushuaia reunirá a representantes de todo el país en un foro sobre transparencia y derechos

Ushuaia será escenario de una serie de encuentros destinados a debatir y promover políticas de transparencia, acceso a la información pública y gobernanza digital, en el marco de la XVIII Asamblea General Ordinaria del Consejo Federal para la Transparencia (CFT), que reunirá a representantes de las 24 jurisdicciones del país.

La actividad central será el Foro Federal “Transparencia, Derechos y Gobernanza Digital”, previsto para el miércoles 4 de noviembre, de 15.30 a 19 horas, en el auditorio de la Fábrica de Talentos, ubicado en avenida Maipú 1255.

Durante la jornada se abordarán diferentes aspectos relacionados con el ejercicio de los derechos ciudadanos, la transparencia institucional y los desafíos que plantea la transformación digital.

La programación continuará el jueves 5 de noviembre, de 10 a 12 horas, con una capacitación titulada “Protección de los datos personales de niñas, niños y adolescentes en la era digital. Desafíos para el ámbito educativo”.

La propuesta estará destinada a integrantes de la comunidad educativa, trabajadores de la administración pública y personas interesadas en la privacidad y el resguardo de niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales.

Ese mismo jueves, de 14.30 a 15.30 horas, se realizará el acto público “Declaración federal para la transparencia de la gestión pública”, en la Plaza Malvinas, ubicada sobre avenida Maipú 1300, frente a la Fábrica de Talentos.

Por otra parte, el viernes 6 de noviembre, de 10 a 12 horas, tendrá lugar el taller “Participación ciudadana en políticas públicas: enfoques y prácticas para promover la deliberación pública en la gestión”.

El encuentro estará dirigido a trabajadores de la administración pública, organizaciones sociales y público interesado, y ofrecerá herramientas para impulsar espacios de participación y fortalecer el debate ciudadano en el diseño de políticas públicas.

Las capacitaciones estarán a cargo de funcionarios de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), en el marco de las propuestas formativas impulsadas por el Instituto Provincial de Administración Pública (IPAP).

Las actividades se desarrollarán en la Fábrica de Talentos, con excepción del acto público del jueves. Para participar de los talleres será necesario completar la inscripción mediante el siguiente formulario:

https://forms.gle/6sUHKFtdRrVSQYQa9