La situación de la industria electrónica de Tierra del Fuego suma nuevos motivos de preocupación. Desde ASIMRA advirtieron que las modificaciones en los sistemas de producción podrían dejar entre 900 y 1.000 trabajadores fuera de las fábricas, en un contexto marcado por la caída de la actividad y la reducción de los planteles laborales.



La advertencia fue realizada por el secretario general del sindicato, Javier Escobar, quien consideró que el proceso de pérdida de puestos de trabajo todavía no llegó a su etapa final. Según explicó, las consecuencias de las transformaciones que atraviesa el sector continuarán manifestándose durante los próximos meses.



Uno de los escenarios más delicados se presenta en el rubro de los equipos de climatización. Las modificaciones previstas en su fabricación podrían provocar una reducción de entre el 30% y el 40% del personal afectado a esas líneas, una perspectiva que compromete a cientos de trabajadores.



El panorama también genera inquietud por la situación de las empresas electrónicas que operan en la provincia. Escobar hizo referencia a distintos movimientos en las plantas de Mirgor y BGH, así como a anuncios relacionados con Electrofueguina y Solnik. En el caso de Newsan, mencionó la falta de convocatoria para el turno vespertino del área de aires acondicionados.



Otro de los sectores bajo observación es el de la producción de teléfonos celulares. El referente gremial sostuvo que los cambios en esa actividad podrían sumar nuevas dificultades para sostener los actuales niveles de empleo.



Además, denunció que algunas empresas estarían buscando encuadrar las salidas de personal como decisiones voluntarias, mediante acuerdos individuales o retiros negociados. Para el sindicato, estas modalidades no modifican el trasfondo de una situación que amenaza la estabilidad laboral.



Escobar trazó un diagnóstico crítico sobre el rumbo económico nacional y cuestionó las decisiones que afectan a la producción industrial en Tierra del Fuego. Consideró que existe una política que favorece el achicamiento de la estructura fabril y que pone en riesgo la continuidad de numerosas fuentes laborales.



En ese marco, rechazó las expresiones que descalifican los empleos vinculados con el régimen industrial fueguino. Recordó que detrás de cada trabajador hay familias, compromisos económicos y proyectos de vida que dependen de la actividad de las fábricas.



El dirigente también reclamó mayor intervención de las autoridades provinciales frente a la situación que atraviesa el sector. Consideró que la magnitud del problema requiere respuestas políticas y medidas capaces de contener el deterioro del empleo.



Las perspectivas para el cierre de 2026 y los primeros meses de 2027 tampoco resultan alentadoras. Desde ASIMRA anticipan un período de fuerte incertidumbre, con posibles nuevas modificaciones productivas y consecuencias sobre los planteles de las empresas.



Frente a este escenario, el gremio mantiene conversaciones con otras organizaciones sindicales dentro de la CGT para coordinar una estrategia de defensa de los puestos de trabajo. La intención es evitar respuestas aisladas y construir una posición común ante el avance de los recortes.



La advertencia vuelve a poner en el centro del debate el futuro de la industria fueguina, una actividad que constituye uno de los principales sostenes del empleo privado en la provincia. La preocupación sindical es que los cambios en el modelo productivo terminen profundizando la pérdida de puestos de trabajo y debilitando aún más el entramado económico local.

