El desarrollo de las pequeñas y medianas empresas de Tierra del Fuego y las perspectivas para el próximo año fueron los ejes de un encuentro realizado en la Fábrica de Talentos de Ushuaia, donde distintos actores del ámbito productivo analizaron los resultados alcanzados durante 2026 y las dificultades que enfrenta el sector.

La convocatoria reunió a empresarios, representantes de instituciones, organismos de apoyo y referentes del sistema científico y académico, con el objetivo de intercambiar experiencias y debatir estrategias para ampliar las posibilidades de crecimiento de la economía provincial.

Uno de los principales datos expuestos durante la jornada fue el alcance de los programas de acompañamiento a las MiPyMEs. Según el balance presentado, 130 empresas participaron de programas integrales, 175 recibieron capacitaciones y otras 140 fueron asistidas en cuestiones vinculadas con la gestión de recursos forestales, mineros y agroganaderos.

La actividad estuvo encabezada por el ministro de Producción y Ambiente, Francisco Devita, junto a la secretaria de Desarrollo Productivo y PyME, Carolina Hernández.

A lo largo del encuentro se desarrollaron cuatro conversatorios que abordaron diferentes aspectos de la actividad económica. Entre ellos, se destacó la necesidad de mejorar la vinculación entre el sector público, las empresas y las instituciones académicas para impulsar proyectos con impacto en el territorio.

También se analizaron las herramientas disponibles para mejorar la competitividad empresarial, con especial atención en la asistencia técnica, la optimización de procesos, la incorporación de estándares de calidad, la innovación y el acceso al financiamiento.

En ese contexto, se reconoció a las firmas que durante este año finalizaron programas destinados a mejorar sus procesos productivos, reducir pérdidas y desperdicios de alimentos y fortalecer la gestión empresarial. Además, se entregaron distinciones a emprendimientos que sobresalieron por sus propuestas innovadoras y su contribución al desarrollo local.

Otro de los puntos centrales estuvo relacionado con la búsqueda de nuevas actividades económicas que permitan ampliar la matriz productiva fueguina. Se presentaron experiencias vinculadas con la producción de cannabis medicinal, la elaboración de alimentos y bebidas y la aplicación de tecnología para generar mayor valor agregado.

La agenda también incluyó alternativas de financiamiento para iniciativas relacionadas con el desarrollo sostenible. En particular, se abordaron las posibilidades que ofrecen los créditos de carbono y su aplicación en proyectos vinculados con la conservación y el aprovechamiento responsable de los recursos naturales y los bosques de la provincia.

Durante su intervención, Devita destacó la importancia de mantener espacios de intercambio con los distintos sectores económicos y sostuvo que el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas requiere acompañamiento, herramientas concretas y una mayor articulación institucional.

De cara a 2027, uno de los principales objetivos planteados será avanzar en la incorporación de nuevas actividades económicas, promover la innovación y generar condiciones que permitan ampliar las oportunidades de desarrollo para las empresas fueguinas.

El encuentro dejó planteada una agenda que tendrá como principales desafíos fortalecer el entramado empresarial, diversificar la producción y generar nuevas cadenas de valor, en un escenario donde las MiPyMEs ocupan un lugar central en la actividad económica y la generación de empleo en Tierra del Fuego.