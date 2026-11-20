El Telebingo Fueguino presentó oficialmente su edición especial de Navidad, que tendrá lugar el próximo domingo 20 de diciembre y llegará con una propuesta que incluye importantes premios en efectivo y el regreso de los automóviles 0 kilómetro.

Uno de los principales atractivos será un JAC JS2 0 KM, que se sorteará durante la segunda ronda. Además, habrá un Super Bingo de $20 millones, junto con otros premios acumulados y recompensas en efectivo.

La primera ronda tendrá un premio de línea de $500.000, mientras que el bingo entregará un fogonero y $5 millones. En la segunda ronda, el premio por línea también será de $500.000 y el bingo tendrá como recompensa el vehículo 0 KM.

La edición navideña incluirá, además, un Super Línea de $1 millón con la bolilla 07, un bingo acumulado de $6.260.100 con la bolilla 40 y un Super Bingo de $20 millones correspondiente a la bolilla 37.

El regreso de los autos 0 KM marca uno de los principales cambios de esta edición, una modalidad que durante años formó parte de los sorteos más esperados y que había sido reclamada por los apostadores.

El presidente del Instituto Provincial de Regulación de Apuestas (IPRA), Osvaldo Hillar, destacó la posibilidad de volver a incorporar un vehículo entre los premios y señaló que la decisión responde a una demanda que se venía planteando desde hace tiempo.

Otra de las novedades será la reapertura de las salas del organismo en Ushuaia y Río Grande para que los participantes puedan seguir el sorteo de manera presencial y compartir las actividades previstas durante toda la jornada.

En la capital fueguina, el espacio estará ubicado en San Martín 360, mientras que en Río Grande funcionará en Perito Moreno 168.

La entrada será gratuita y cada persona que ingrese recibirá un cupón para participar de sorteos de regalos. También se organizarán dos partidas de bingo a recaudación antes del sorteo principal y otras tres una vez finalizada la transmisión del Telebingo.

La iniciativa busca recuperar el encuentro presencial de los apostadores en las instalaciones del IPRA, una modalidad que no se realizaba desde hace varios años.

Desde el organismo invitaron a la comunidad a adquirir los cartones en las agencias oficiales distribuidas en toda la provincia y en las sedes de Ushuaia y Río Grande.

El Telebingo Especial de Navidad volverá así a formar parte de las propuestas de fin de año en Tierra del Fuego, con el atractivo de un automóvil 0 KM, premios millonarios y la reapertura de sus salas para una jornada especial.

La participación está habilitada exclusivamente para mayores de 18 años. No está permitido el ingreso de menores a las salas de juego.