El Gobierno nacional enfrenta una etapa de definiciones políticas y parlamentarias. Con la mirada puesta en las elecciones de 2027, Javier Milei busca conseguir respaldo legislativo para modificar el sistema electoral y avanzar con una agenda que considera estratégica para sus aspiraciones de continuidad en el poder.

La iniciativa abre una negociación compleja en el Congreso, donde La Libertad Avanza no cuenta con mayoría propia y depende del acompañamiento de bloques aliados y sectores vinculados a distintos gobernadores.

El primer desafío será reunir los votos necesarios en el Senado. Una vez superada esa instancia, el proyecto deberá atravesar Diputados, donde también se anticipa una discusión marcada por los posicionamientos políticos y las diferencias entre los distintos espacios.

Uno de los aspectos más controvertidos es la suspensión de las elecciones primarias. El oficialismo pretende dejar atrás las PASO, aunque las dificultades para alcanzar consensos obligaron a revisar la propuesta original y abrir la posibilidad de una suspensión en lugar de su eliminación definitiva.

Desde el entorno presidencial sostienen que las primarias representan un gasto innecesario para el Estado y que los partidos políticos deberían resolver sus candidaturas mediante mecanismos propios.

Pero la discusión tiene una dimensión mucho más profunda. La eventual desaparición de las PASO podría alterar el equilibrio entre las fuerzas políticas, especialmente en aquellos espacios opositores que todavía no lograron resolver sus disputas internas.

El peronismo aparece como uno de los sectores más expuestos a este escenario. La falta de un liderazgo unificado y las diferencias entre sus principales referentes podrían convertirse en un obstáculo para construir una candidatura competitiva sin una instancia electoral que permita ordenar las internas.

Sin embargo, dentro del oficialismo tampoco existe una posición completamente uniforme. Hay dirigentes que consideran conveniente avanzar con la suspensión, mientras otros advierten que una oposición sin PASO podría encontrar nuevas formas de organización y llegar fortalecida a la competencia presidencial.

En ese tablero también aparece Axel Kicillof, cuyo posicionamiento político genera distintas evaluaciones dentro del espacio libertario. Su eventual candidatura nacional es observada como una variable importante para definir la estrategia electoral del oficialismo.

Las próximas semanas serán determinantes para conocer hasta dónde puede avanzar el Ejecutivo. La posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias durante diciembre forma parte del esquema que analiza la Casa Rosada para acelerar el tratamiento de sus proyectos.

Más allá del debate técnico sobre las reglas electorales, la discusión refleja que la campaña hacia 2027 comenzó a instalarse anticipadamente en la agenda política nacional.

Para Milei, conseguir una reforma significaría una primera victoria en la construcción del escenario electoral que pretende enfrentar. Para la oposición, en cambio, el desafío será evitar que los cambios impulsados por el oficialismo terminen condicionando sus posibilidades de reorganización y competencia.