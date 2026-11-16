ATE rechazó la oferta salarial del Gobierno: $58 mil en dos tramos y exige aumentos al básico

La negociación salarial entre el Gobierno provincial y los gremios estatales sumó un nuevo capítulo de tensión luego de que ATE rechazara la propuesta presentada por el Ejecutivo, que contempla incrementos de $27.000 en noviembre y otros $31.000 en enero sobre un ítem específico del recibo de haberes.

Con esta actualización, el adicional pasaría de los actuales $90.000 a $117.000 en noviembre y alcanzaría los $148.000 a partir de enero de 2027.

Sin embargo, la oferta no conformó a la representación sindical, que reclama que cualquier mejora salarial sea incorporada directamente al sueldo básico y no mediante sumas fijas o conceptos adicionales.

El secretario de Finanzas de ATE Río Grande, Carlos Margalot, expresó el rechazo de la organización y fue contundente respecto de la postura del sindicato: “Desde ATE Río Grande no vamos a aceptar sumas fijas en el recibo de sueldo. Si no es plata en el básico, no vamos a aceptar”.

El dirigente también puso el foco en la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores estatales y señaló que los incrementos salariales acumulados durante 2026 alcanzan el 17,9%, mientras que la inflación registrada en el mismo período llegó al 26,3%.

De acuerdo con las proyecciones planteadas por el gremio, el índice inflacionario podría superar el 30% al finalizar el año, profundizando la diferencia entre la evolución de los precios y los ingresos de los empleados públicos.

La discusión salarial continuará este martes, en una nueva instancia de negociación en la que los sindicatos esperan que el Ejecutivo presente una propuesta superadora.

Por el momento, ATE mantiene su rechazo a los incrementos ofrecidos y sostiene que la recomposición debe reflejarse en el salario básico, con el objetivo de mejorar los haberes y evitar que los trabajadores continúen perdiendo poder de compra.