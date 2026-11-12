Trabajadores aeronáuticos realizarán una protesta salarial en Aeroparque y Ezeiza

Los aeropuertos Jorge Newbery y Ministro Pistarini serán escenario de una protesta de trabajadores aeronáuticos que reclaman una actualización de sus salarios y mejoras en las condiciones laborales.

La medida fue impulsada por empleados de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), quienes anunciaron que desde las 6 de la mañana del viernes realizarán un llamado paro a la japonesa.

A diferencia de una huelga tradicional, esta modalidad consiste en mantener la actividad laboral, pero extremar el cumplimiento de los procedimientos y controles. Esto podría extender los tiempos de atención y generar complicaciones en el movimiento habitual de pasajeros y aeronaves.

El reclamo sindical apunta principalmente a la falta de negociaciones salariales, los ingresos congelados y la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores.

Además, el conflicto contempla nuevas acciones entre el 16 y el 20 de noviembre, con retenciones de tareas en los servicios de extinción de incendios de distintos aeropuertos del país.

La protesta genera preocupación por su posible impacto en la actividad aérea, especialmente en una jornada en la que miles de pasajeros podrían verse afectados por demoras en los servicios.