Una nueva intervención edilicia se proyecta para los edificios del macizo 35D de Río Grande, donde se realizarán trabajos destinados a mejorar el funcionamiento de las escaleras de emergencia y adecuar los espacios de circulación.

La presidenta del Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat (IPVyH), Laura Montes, confirmó que el expediente para la adjudicación de la obra está próximo a resolverse y que la firma correspondiente para poner en marcha los trabajos se concretaría antes de finalizar el año.

Las tareas previstas incluyen el cerramiento de los vanos que permanecen abiertos en los núcleos de circulación y la adecuación de las salidas de emergencia. Se trata de trabajos orientados a mejorar las condiciones de seguridad de quienes residen en los edificios.

La intervención en el macizo 35D forma parte de las necesidades de infraestructura habitacional que requieren atención en la ciudad. Sin embargo, la continuidad de otras obras de escaleras de emergencia estará condicionada por los fondos disponibles.

En ese escenario, el organismo mantiene entre sus principales objetivos completar unas 500 viviendas en Río Grande y Ushuaia. La prioridad también comprende las obras complementarias de infraestructura que resultan necesarias para habilitar y entregar esas unidades.

Por último, Montes adelantó que se busca modificar el esquema de financiamiento para incorporar herramientas de participación público-privada. La intención es ampliar las posibilidades de inversión y contar con nuevas alternativas para sostener el desarrollo de proyectos habitacionales.