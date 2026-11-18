El Frente Renovador inició una nueva etapa política en Tierra del Fuego con la designación de Alejandro Martín Deanes como presidente provincial del partido. La decisión se enmarca en el proceso de reorganización nacional que impulsa Sergio Massa para consolidar la estructura del espacio en distintos puntos del país.



La asunción de Deanes se concretó luego del reconocimiento judicial de las nuevas autoridades partidarias, un paso que formaliza la conducción y habilita el fortalecimiento de la organización política en el distrito más austral.



El dirigente, que se desempeña como parlamentario del Mercosur, manifestó su satisfacción por la responsabilidad asumida y anticipó que uno de sus principales objetivos será lograr que las problemáticas de Tierra del Fuego tengan mayor presencia en las discusiones nacionales.



En ese sentido, destacó la orientación federal de Sergio Massa y consideró que la provincia tiene mucho para aportar en materia de industria, producción, generación de empleo y soberanía.



La reorganización fueguina forma parte de una estrategia más amplia del Frente Renovador para recuperar protagonismo territorial y participar de la construcción política del peronismo con vistas al escenario electoral de 2027.



Löffler, su principal referencia política



Uno de los aspectos centrales de las declaraciones de Deanes estuvo relacionado con el escenario político provincial. El flamante titular del Frente Renovador identificó a Damián “Loli” Löffler, dirigente del Movimiento Popular Fueguino, como su principal referencia política en Tierra del Fuego.



Deanes destacó el vínculo que mantiene desde hace varios años con el dirigente y expresó su respaldo al proyecto político que Löffler viene desarrollando en Río Grande, donde trabaja en una eventual candidatura a intendente para 2027.



La definición representa una señal política sobre los vínculos que el nuevo conductor del massismo fueguino pretende sostener en el ámbito provincial, diferenciando sus referencias nacionales y locales.



Mientras Sergio Massa aparece como el principal conductor de su espacio a nivel nacional, Löffler ocupa ese lugar en la construcción política fueguina.



Un armado con la mirada puesta en 2027



La designación de Deanes se suma a los movimientos que el Frente Renovador viene desarrollando en distintas provincias, con el objetivo de ampliar su estructura y recuperar capacidad de intervención en las discusiones políticas del peronismo.



En ese contexto, el nuevo presidente provincial adelantó que buscará fortalecer el partido, incorporar nuevos sectores y generar espacios de participación y diálogo.



La intención será instalar en la agenda nacional los temas que atraviesan a Tierra del Fuego y construir una representación política que contemple las particularidades económicas, productivas y estratégicas de la provincia.



Con esta nueva conducción, el massismo formaliza su reorganización en Tierra del Fuego y comienza a delinear su participación en el escenario político que tendrá como horizonte las elecciones de 2027. Nm

