Las jubilaciones aumentarán un 2,2% en diciembre y la mínima superará los $453 mil

Las jubilaciones y pensiones que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendrán un aumento del 2,2% en diciembre, luego de que el INDEC informara la inflación correspondiente a octubre. La actualización alcanzará a todas las prestaciones del sistema previsional.

Con este incremento, la jubilación mínima pasará de $444.158,46 a $453.929,95, lo que representa una suba de $9.771,49 respecto de noviembre.

En tanto, quienes perciben la jubilación mínima y acceden al bono extraordinario de $70.000 recibirán un total de $523.929,95, sin contar el aguinaldo.

La actualización también alcanzará a otras prestaciones. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) llegará a $363.143,96, mientras que las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez se ubicarán en $317.750,96. En ambos casos se podrá sumar el refuerzo de $70.000, según corresponda.

Otro de los puntos importantes del calendario de diciembre será el pago de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC). Para quienes cobran la mínima, el aguinaldo será de $226.964,97.

De esta manera, un jubilado que perciba el haber mínimo, el bono completo y el medio aguinaldo recibirá $750.894,92 durante diciembre.

El aumento se determina mediante el sistema de movilidad mensual, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses anteriores. Por ese motivo, la inflación de octubre definió la actualización que se aplicará en el último mes del año.