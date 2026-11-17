La Legislatura de Tierra del Fuego convirtió en ley el proyecto de Financiamiento Educativo, luego de una ajustada votación que terminó igualada en siete votos. Ante la paridad, la presidenta del cuerpo, Victoria Vuoto, utilizó la facultad del voto doble para inclinar la decisión y garantizar la aprobación de la propuesta.



El resultado estuvo condicionado por la ausencia del legislador Raúl Von der Thusen, quien no pudo participar de la sesión debido a un problema de salud de un familiar. Su ausencia modificó el escenario de una votación que reflejó las profundas diferencias existentes entre los distintos bloques políticos.



La definición llegó después de varias semanas de discusiones, cuestionamientos y enfrentamientos políticos, en un contexto de tensión entre representantes legislativos y el Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF), que venía siguiendo de cerca el tratamiento de la iniciativa.



La nueva normativa establece un esquema de recursos específicos para sostener inversiones en el sistema educativo provincial, particularmente en materia de infraestructura, mantenimiento y ejecución de obras.



Entre las fuentes de financiamiento contempladas se encuentra una alícuota del 3,4% de Ingresos Brutos aplicada a la actividad de distribución de gas de Camuzzi. De los fondos obtenidos por este concepto, el 40% será destinado a infraestructura educativa, mientras que el 60% restante tendrá como finalidad financiar obras vinculadas al servicio de gas.



Otro de los aportes previstos corresponde al Banco de Tierra del Fuego, al que se le aplicará una alícuota adicional del 3% de Ingresos Brutos sobre las actividades alcanzadas por el tributo. La legislación establece expresamente que ese costo no podrá trasladarse a los clientes de la entidad bancaria.



El esquema también contempla recursos provenientes del Impuesto Inmobiliario Rural. En este caso, se prevé que hasta el 40% de los ingresos adicionales generados por modificaciones tributarias pueda incorporarse al financiamiento educativo.



Con la aprobación legislativa, la provincia incorpora un mecanismo específico de recaudación para destinar recursos al sistema educativo. Sin embargo, el resultado de la votación dejó en evidencia la fuerte división política que rodeó el tratamiento de una de las iniciativas más discutidas de las últimas semanas.

