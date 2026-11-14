Asentimiento pupilar: un requisito obligatorio para viajar con menores de edad

El asentimiento pupilar es una constancia que acredita la conformidad necesaria para realizar determinados actos jurídicos o trámites que involucran a niñas, niños y adolescentes.



En el caso de los viajes, este documento constituye un requisito que debe acompañar obligatoriamente a la autorización correspondiente y ser presentado ante las autoridades en los controles migratorios.



La medida tiene como objetivo resguardar los derechos de los menores de edad y garantizar que se cumplan las condiciones legales establecidas para sus traslados.



Quienes ya cuentan con un permiso de viaje emitido y necesitan verificar si también disponen del asentimiento pupilar, o desean iniciar el trámite, pueden realizar consultas a través de WhatsApp al **2964-477363** o escribir al correo electrónico cedemerg@justierradelfuego.gov.ar



