Convocan a organizaciones fueguinas a participar de un programa de innovación y fortalecimiento institucional

Las organizaciones de Tierra del Fuego podrán participar de una nueva propuesta de formación orientada a fortalecer sus capacidades de gestión y potenciar el impacto de sus proyectos. Se trata de Mentes Transformadoras LAB, un programa que llegará a Ushuaia con tres jornadas intensivas de capacitación.



La actividad se realizará los días 2, 3 y 4 de diciembre, de 9 a 17 horas, en la Fábrica de Talento, ubicada en avenida Maipú 1255.



La convocatoria está dirigida a pequeñas y medianas empresas, cooperativas, emprendimientos tecnológicos, startups y organizaciones de la sociedad civil de toda la provincia.



Uno de los principales atractivos de la propuesta es que la participación será completamente gratuita, bajo la modalidad de becas. Sin embargo, los cupos serán limitados: podrán acceder hasta 30 organizaciones, que deberán atravesar un proceso de selección.



Cada entidad podrá participar con un equipo de hasta dos integrantes, quienes tendrán la posibilidad de alternarse durante las distintas jornadas.



La capacitación incluirá herramientas para mejorar la administración y organización interna, optimizar procesos de trabajo y desarrollar estrategias que permitan fortalecer la sostenibilidad de cada proyecto.



También se abordarán cuestiones vinculadas con el cuidado ambiental, el compromiso social, la transparencia institucional, la generación de alianzas estratégicas y la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento.



Otro de los ejes será la incorporación de inteligencia artificial como herramienta para mejorar el funcionamiento y las posibilidades de desarrollo de las organizaciones.



La metodología combinará espacios de formación, intercambio de experiencias y elaboración de soluciones concretas que puedan aplicarse directamente en cada emprendimiento o institución.



Además, quienes completen la capacitación recibirán una certificación oficial de la Universidad Tecnológica Nacional y ALINPRO.



Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el lunes 30 de noviembre. Las organizaciones interesadas deberán realizar su postulación a través del sitio oficial www.mentestransformadoras.org



