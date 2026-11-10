La 6ª Expo Agroproductiva convocó a más de 50 mil personas

La histórica Misión Salesiana fue escenario de una nueva edición de la Expo Agroproductiva, que durante el sábado 7 y domingo 8 de noviembre convocó a más de 50 mil personas. El encuentro, que reunió a 350 expositores, volvió a mostrar el potencial productivo de Tierra del Fuego y su vinculación con otras localidades de la región.

A pesar de las fuertes ráfagas de viento registradas durante el domingo, miles de familias recorrieron las instalaciones y participaron de las distintas actividades. Hubo visitantes de Río Grande, Tolhuin, Ushuaia, Santa Cruz y también de Chile.

La exposición ofreció una amplia variedad de productos y desarrollos vinculados a la producción regional, con espacios destinados a alimentos, manufacturas, emprendimientos, tecnología, industria y economía circular.

Durante las dos jornadas también se desarrollaron capacitaciones, paneles y presentaciones sobre ganadería, agregado de valor, innovación industrial, agroecología, hidroponía y elaboración de alimentos. Entre las experiencias participantes se destacaron Quinta Pionera, IPESA Río Chico, Deshidratadora de los Ríos, HidroGrande, Onaland y la Asociación de Criadores Hereford de Tierra del Fuego.

Uno de los anuncios fue la firma de un convenio de cooperación entre Nunatak Biotech y Río Grande Activa, orientado a fortalecer la articulación científica y tecnológica y promover nuevas oportunidades de desarrollo productivo.

Las tradiciones rurales también ocuparon un lugar central en la programación. Se realizó el desfile en homenaje al Cura Gaucho José Zink, la segunda fecha provincial de prueba de riendas, jineteadas clasificatorias rumbo a Jesús María 2027 y distintas destrezas criollas.

La propuesta se completó con espacios gastronómicos y espectáculos musicales y de danza, con la participación de artistas de Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chile. Entre ellos se presentó el Coro Municipal de Porvenir.

En el marco del acto central, la Expo recibió una declaración de interés provincial, entregada por el legislador Matías Lapadula. También se realizó un reconocimiento al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), por sus 70 años de trayectoria, y un homenaje al ingeniero agrónomo Enrique Livraghi por su aporte al desarrollo agropecuario fueguino.

Asimismo, participó una delegación de Río Gallegos encabezada por el secretario de Producción, Comercio e Industria, Gerardo Mirvois, en una instancia destinada a fortalecer los vínculos de integración productiva entre ambas ciudades.

Al realizar un balance, el secretario de Desarrollo Productivo, Facundo Armas, destacó la convocatoria y el acompañamiento de las familias, productores y emprendedores. Señaló que la continuidad de la Expo permitió consolidar un espacio que reúne producción, innovación y tradiciones, además de generar oportunidades de comercialización y vinculación entre distintos sectores.

El funcionario también hizo referencia al contexto económico que atraviesan los productores y emprendedores, y remarcó la importancia de sostener herramientas de acompañamiento para quienes desarrollan actividades productivas en la provincia.

En ese sentido, destacó el aporte de TotalEnergies, cuya inversión cercana a los 90 millones de pesos permitió entregar equipamiento e insumos a más de 200 productores de los sectores frutihortícola, porcino, avícola y de la pesca artesanal.

Armas también puso en valor los avances vinculados a la producción de alimentos locales y mencionó que algunos productos fueguinos llegaron incluso a la Antártida a través de RGA Alimentos, como parte de las iniciativas destinadas a fortalecer la soberanía alimentaria y agregar valor a la producción regional.

La sexta edición cerró así con una convocatoria superior a las 50 mil personas y una amplia participación de instituciones, empresas, productores, emprendedores y agrupaciones tradicionalistas, reafirmando el lugar de la Expo Agroproductiva como uno de los encuentros que reúne a la producción y la identidad cultural de Tierra del Fuego.