Terrenos hasta un 50% más baratos: una alternativa para acceder a la tierra en Río Grande

El programa de loteo público-privado contempla la generación de 231 terrenos en Chacra XII, con valores que pueden ubicarse hasta la mitad del precio de mercado. Las inscripciones permanecen abiertas hasta el 11 de noviembre y se realizan a través del Portal Ciudadano.
Hace 1 hora Locales

Acceder a un terreno propio a un costo considerablemente menor al de la oferta inmobiliaria privada es el objetivo de una propuesta que busca ampliar las posibilidades de acceso a la tierra para las familias de Río Grande.

La iniciativa contempla la generación de 231 lotes en el sector de Chacra XII, mediante un esquema de articulación entre el sector público y desarrolladores privados, en el marco de la Ordenanza N.º 4920/2026.

Uno de los principales atractivos del programa es el valor de los terrenos, que podría representar hasta un 50% menos respecto de los precios del mercado inmobiliario. La diferencia apunta a facilitar el acceso a quienes actualmente encuentran dificultades para afrontar los costos de un lote en el circuito privado.

La subsecretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial, Florencia Ortiz, destacó que los valores previstos representan una oportunidad importante para las familias que buscan comenzar a concretar el proyecto de la vivienda propia.

En ese sentido, remarcó que la propuesta apunta a generar condiciones más accesibles y evitar que la posibilidad de contar con un terreno se convierta en una meta cada vez más difícil de alcanzar.

El esquema público-privado busca incorporar nuevas alternativas a la oferta de suelo urbano y acompañar el crecimiento de la ciudad, con terrenos destinados a quienes buscan establecerse y proyectar su futuro en Río Grande.

Las inscripciones estarán habilitadas hasta el 11 de noviembre y deberán realizarse exclusivamente a través del Portal Ciudadano. Allí se encuentran disponibles los requisitos y los pasos necesarios para completar la solicitud.

La propuesta abre una nueva alternativa para las familias riograndenses que buscan acceder a la tierra, en un contexto donde los valores del mercado inmobiliario representan una de las principales barreras para avanzar hacia la vivienda propia.

Locales

Gastón Díaz desafió a los sectores que reclaman internas y volvió a tensar al peronismo fueguino

Hace 2 horas
Acceso a la tierra: se acerca el cierre de inscripción para el sorteo de terrenos

Hace 23 horas
Un hombre fue aprehendido tras un violento episodio en la vía pública

Hace 23 horas
Un vehículo volcó tras una colisión en la rotonda de Ruta 3 y Echelaine

Hace 1 día
Sumate a la campaña gratuita de prevención del cáncer de próstata

Hace 1 día

Más Noticias