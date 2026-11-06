Terrenos hasta un 50% más baratos: una alternativa para acceder a la tierra en Río Grande

Acceder a un terreno propio a un costo considerablemente menor al de la oferta inmobiliaria privada es el objetivo de una propuesta que busca ampliar las posibilidades de acceso a la tierra para las familias de Río Grande.

La iniciativa contempla la generación de 231 lotes en el sector de Chacra XII, mediante un esquema de articulación entre el sector público y desarrolladores privados, en el marco de la Ordenanza N.º 4920/2026.

Uno de los principales atractivos del programa es el valor de los terrenos, que podría representar hasta un 50% menos respecto de los precios del mercado inmobiliario. La diferencia apunta a facilitar el acceso a quienes actualmente encuentran dificultades para afrontar los costos de un lote en el circuito privado.

La subsecretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial, Florencia Ortiz, destacó que los valores previstos representan una oportunidad importante para las familias que buscan comenzar a concretar el proyecto de la vivienda propia.

En ese sentido, remarcó que la propuesta apunta a generar condiciones más accesibles y evitar que la posibilidad de contar con un terreno se convierta en una meta cada vez más difícil de alcanzar.

El esquema público-privado busca incorporar nuevas alternativas a la oferta de suelo urbano y acompañar el crecimiento de la ciudad, con terrenos destinados a quienes buscan establecerse y proyectar su futuro en Río Grande.

Las inscripciones estarán habilitadas hasta el 11 de noviembre y deberán realizarse exclusivamente a través del Portal Ciudadano. Allí se encuentran disponibles los requisitos y los pasos necesarios para completar la solicitud.

La propuesta abre una nueva alternativa para las familias riograndenses que buscan acceder a la tierra, en un contexto donde los valores del mercado inmobiliario representan una de las principales barreras para avanzar hacia la vivienda propia.