SUTEF anunció un paro provincial de 36 horas para el 16 y 17 de noviembre

La medida de fuerza comenzará el lunes a las 12 y se extenderá durante toda la jornada del martes. El gremio también convocó a asambleas en las instituciones educativas y ratificó el estado de alerta y movilización en reclamo por la aprobación de la Ley de Financiamiento Educativo.
Hace 7 minutos Provinciales

El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) confirmó la realización de un paro provincial de 36 horas que se llevará adelante los días lunes 16 y martes 17 de noviembre en toda Tierra del Fuego.

La medida comenzará el lunes a las 12:00 y continuará durante todo el martes. En paralelo, se desarrollarán asambleas en las distintas instituciones educativas de la provincia.

Desde la organización sindical señalaron que la protesta tiene como principal objetivo exigir la aprobación de la Ley de Financiamiento Educativo, cuyo tratamiento legislativo continúa generando cuestionamientos por parte del sector docente.

En ese sentido, SUTEF apuntó contra los legisladores que, según denunció, vienen obstaculizando el avance del proyecto y reclamó definiciones para garantizar los recursos destinados al sistema educativo.

El sindicato planteó que la discusión de fondo enfrenta dos modelos: el ajuste o la inversión en la educación pública.

Asimismo, ratificó el estado de alerta y movilización y convocó a las trabajadoras y los trabajadores de la educación a sumarse al paro, las asambleas y las distintas acciones de protesta previstas para ambas jornadas.

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