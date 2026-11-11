OSEF refuerza los controles sobre las prestaciones y la facturación de sus prestadores

La Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) busca fortalecer sus mecanismos de auditoría y fiscalización para garantizar el correcto uso de los recursos y mejorar la transparencia en las prestaciones destinadas a sus afiliados.



El presidente de la institución, Gustavo García, explicó cómo funciona el circuito de controles internos y externos que se aplica sobre la facturación presentada por los distintos prestadores de servicios médicos.



Según detalló, el primer nivel de revisión está a cargo del área de Auditoría Médica, cuyos profesionales analizan las facturas, las historias clínicas y la documentación que respalda cada práctica realizada.



En el caso de las intervenciones quirúrgicas, los controles incluyen la revisión de los registros médicos, los insumos utilizados y las epicrisis, con el objetivo de comprobar que los procedimientos informados hayan sido efectivamente realizados.



El proceso continúa con la intervención de Auditoría Interna, Contaduría General y el Tribunal de Cuentas, organismos que verifican la documentación, los procedimientos administrativos y el cumplimiento de las normas vigentes.



García también destacó las recientes auditorías presenciales realizadas en el sector de discapacidad, donde se supervisaron prestaciones de internación domiciliaria y se mantuvieron encuentros con los prestadores para exigir el cumplimiento de los servicios contratados.



En ese contexto, fue contundente al señalar que los servicios que se facturan deben coincidir con las prestaciones efectivamente brindadas. “Las prestaciones que la obra social está pagando tienen que cumplirse. Caso contrario, se da de baja el convenio correspondiente”, afirmó.



Como ejemplo, mencionó situaciones en las que se detectaron diferencias entre las horas de enfermería facturadas y las que realmente se prestaban. Ante estos casos, la institución intervino para exigir que se complete el servicio o que se ajuste la facturación a las prestaciones realizadas.



El titular de la OSEF también hizo referencia a los cuestionamientos públicos sobre el funcionamiento de la obra social y aseguró que existe disposición para revisar cualquier situación en la que puedan detectarse irregularidades.



“Si hay algo que corregir, lo vamos a corregir, y si alguien tiene que pagar por ese error, también lo vamos a hacer”, sostuvo.



Finalmente, García remarcó que uno de los principales objetivos de la gestión es profundizar los controles sobre los prestadores, proteger los aportes de los trabajadores y garantizar que cada servicio abonado llegue efectivamente a los afiliados.



“Estamos abocados a la gestión de los recursos de la obra social, garantizando que las prestaciones que se facturan efectivamente se realicen”, concluyó.



