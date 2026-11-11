Comienza una nueva entrega de módulos alimentarios en Río Grande

La entrega se realizará de 11 a 15 horas y estará destinada exclusivamente a las personas que se encuentren empadronadas en el programa.



Para retirar los módulos será obligatorio presentar el DNI y concurrir personalmente. En el caso de los adultos mayores, se dispondrá de un servicio de entrega domiciliaria.



El cronograma establecido es el siguiente:



\- Viernes 13 de noviembre: Centro Municipal de Desarrollo Comunitario, ubicado en Rafaela Ishton 1148. La distribución estará destinada a las familias de la zona sur.



\- Lunes 16 de noviembre: Centro Comunitario del barrio CGT, en la intersección de Victoria Ocampo y Rufino. Será para residentes de Chacra II, Chacra IV, Mutual y CGT.



\- Martes 17 de noviembre: Club Sportivo, ubicado en avenida Belgrano 1130. Corresponderá a las familias del sector céntrico y de los barrios Malvinas Argentinas, De las Aves, Los Cisnes y Bicentenario.



La distribución forma parte de la asistencia alimentaria que se brinda a familias de distintos sectores de Río Grande, mediante un esquema organizado por barrios para facilitar el acceso a los productos.



