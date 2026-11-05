Acceso a la tierra: se acerca el cierre de inscripción para el sorteo de terrenos

Quedan pocos días para participar del Programa Público-Privado de Loteo, cuya inscripción finalizará el próximo 11 de noviembre. La iniciativa apunta a ampliar las posibilidades de acceso a la tierra para familias de Río Grande.



La propuesta contempla un esquema de trabajo conjunto entre el sector público y privado para generar nuevos terrenos y avanzar con la infraestructura necesaria para su urbanización.



Uno de los aspectos centrales del programa es que los fondos aportados por las familias a través de la compra de los lotes serán reinvertidos en las obras de infraestructura pendientes, con el objetivo de completar los servicios y mejorar las condiciones de los terrenos.



La convocatoria está dirigida a personas mayores de 18 años, que acrediten al menos dos años de residencia en la ciudad y no sean propietarias de otro lote ni cuenten con una solución habitacional. Además, en esta oportunidad, se requiere la posibilidad de realizar un aporte económico inicial.



La inscripción debe realizarse de manera online a través del Portal Ciudadano, ingresando a [portalciudadano.riogrande.gob.ar](https://portalciudadano.riogrande.gob.ar/?utm_source=chatgpt.com), donde cada postulante deberá completar el formulario correspondiente y presentar una Declaración Jurada Digital.



Un dato importante es que las personas que ya integran el Registro de Demanda Habitacional también deberán realizar esta nueva postulación. Del mismo modo, podrán inscribirse quienes todavía no formen parte de ese registro, siempre que reúnan las condiciones exigidas.



Para quienes tengan dificultades con el trámite digital o necesiten asistencia para completar la documentación, se encuentra disponible el acompañamiento del área de Hábitat, donde podrán recibir asesoramiento.



Una vez cerrado el período de inscripción, se realizará una instancia de verificación de los datos y la documentación presentada por cada aspirante. Solamente quienes cumplan con todos los requisitos quedarán habilitados para participar del sorteo.



Según lo previsto, el sorteo público se llevará adelante durante la primera semana de diciembre, ante escribano, con el propósito de garantizar la transparencia del procedimiento.



De esta manera, el 11 de noviembre marcará el cierre de una convocatoria que busca ofrecer nuevas alternativas para acceder a un terreno propio en Río Grande, con un mecanismo que contempla la participación de las familias en el financiamiento de las obras de infraestructura.

