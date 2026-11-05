BGH proyecta reducir 250 puestos de trabajo en Río Grande y crece la preocupación por el empleo industrial

La situación laboral en la industria electrónica de Tierra del Fuego suma un nuevo capítulo de preocupación. La empresa BGH comunicó su intención de reducir aproximadamente 250 puestos de trabajo en su planta de Río Grande, una medida que impactaría sobre más del 40% de su actual estructura de personal.

El anuncio fue realizado durante una reunión entre representantes de la compañía y el cuerpo de delegados de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), donde se informó sobre una reestructuración vinculada a modificaciones en los procesos productivos que comenzarían a implementarse a partir del próximo 15 de diciembre.

Actualmente, la fábrica cuenta con alrededor de 600 trabajadores. De concretarse el recorte anunciado, cerca de 250 empleados quedarían desvinculados de la empresa, lo que representa una reducción del 42% de la dotación.

Como primera alternativa, BGH habilitará un esquema de retiros voluntarios para alcanzar el número de desvinculaciones previsto. La propuesta contempla el pago de las indemnizaciones correspondientes por ley, aunque mediante un mecanismo de cuotas mensuales.

Según lo informado a la representación gremial, los pagos podrían realizarse en un plazo de entre una y cinco cuotas, dependiendo de la antigüedad de cada trabajador.

Uno de los principales interrogantes está puesto en lo que sucederá si no se alcanza la cantidad de adhesiones necesarias mediante los retiros voluntarios. La información publicada por iProfesional señala que la empresa contempla avanzar con despidos para completar el número de bajas establecido.

La posibilidad de una reducción de esta magnitud genera incertidumbre entre los trabajadores y sus familias, en una ciudad donde la actividad industrial representa una fuente central de empleo directo e indirecto.

El escenario se suma a las dificultades que atraviesa el sector electrónico fueguino, con antecedentes recientes de suspensiones, paralizaciones de líneas de producción y desvinculaciones en distintas empresas radicadas en el parque industrial.

La situación también vuelve a poner en discusión el impacto de la apertura de importaciones sobre la producción nacional y las condiciones de competitividad de las fábricas instaladas en Tierra del Fuego.

En este contexto, la representación gremial deberá definir los pasos a seguir frente al anuncio empresarial, mientras crece la preocupación por el futuro laboral de cientos de operarios.

La eventual salida de 250 trabajadores de BGH representa un nuevo golpe para el entramado productivo de Río Grande y profundiza la incertidumbre sobre la continuidad del empleo industrial en la provincia.



