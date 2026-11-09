Un incendio en el garaje de una vivienda afectó a un vehículo y dejó a un hombre hospitalizado

Un principio de incendio se registró este lunes en una vivienda ubicada en calle Ciudad del Este al 500, en Río Grande, y motivó la intervención de personal de Bomberos de la Policía y Bomberos Voluntarios.

El foco ígneo se originó en el sector del garaje y provocó daños parciales en un vehículo que se encontraba en el lugar.

La rápida intervención de los equipos de emergencia permitió controlar y extinguir las llamas, evitando que el fuego se propagara hacia otros sectores de la propiedad.

Como consecuencia del episodio, un hombre de 28 años, identificado como Gustavo Martínez, recibió asistencia y posteriormente fue trasladado en ambulancia al Hospital Regional de Río Grande.

De acuerdo con las primeras actuaciones, se determinó que el origen del incendio fue accidental.

Personal policial realizó las diligencias correspondientes para dejar constancia de lo ocurrido.



