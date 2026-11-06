Financiamiento educativo: Melella busca respaldo legislativo para el proyecto

El gobernador Gustavo Melella volvió a reclamar el acompañamiento de la Legislatura para aprobar la Ley de Financiamiento Educativo y advirtió que el sistema necesita nuevas fuentes de recursos para atender sus principales necesidades. El proyecto será debatido en la sesión prevista para el próximo 17 de noviembre.



Durante sus declaraciones, el mandatario defendió la propuesta y sostuvo que su aprobación debe estar por encima de las diferencias políticas. En ese sentido, remarcó que el objetivo es garantizar mejores condiciones para docentes y estudiantes, además de fortalecer el funcionamiento de los establecimientos educativos.



“Espero que se apruebe, no por un Gobierno, sino por nuestros docentes, por nuestros pibes y nuestras pibas”, expresó al insistir en la necesidad de avanzar con la iniciativa.



Melella también cuestionó la demora en el tratamiento legislativo y señaló que los problemas estructurales de la educación requieren respuestas económicas concretas. Entre las prioridades mencionó la recomposición salarial, las obras de infraestructura y la adquisición de materiales didácticos.



“La resolución de muchos conflictos es dinero. Actualmente no hay, no es una cuestión de mensajes de buena voluntad”, afirmó, al considerar que sin nuevos recursos será difícil dar respuestas sostenidas a las demandas del sector.



En relación con las propuestas que se encuentran en discusión, sostuvo que el proyecto presentado junto al gremio docente contempla nuevas fuentes de financiamiento, mientras que otra iniciativa impulsada por un interbloque legislativo plantea una redistribución de los fondos disponibles, sin incorporar ingresos adicionales.



Uno de los puntos que generó mayores controversias es la incorporación del pago de Ingresos Brutos a determinadas empresas. Frente a las críticas que califican la medida como un aumento impositivo, Melella defendió la posibilidad de que compañías como Camuzzi realicen ese aporte.



“Hoy la empresa Camuzzi no paga Ingresos Brutos mientras un quiosquero en nuestra provincia paga Ingresos Brutos”, señaló. También consideró que el banco provincial debe contribuir al financiamiento y sostuvo que existen sectores con capacidad económica para hacerlo.



El mandatario aseguró, además, que los nuevos costos no serán trasladados a los usuarios y rechazó las advertencias sobre eventuales aumentos en las tarifas de los servicios.



Por otra parte, cuestionó las posiciones que, según manifestó, responden a disputas políticas antes que a las necesidades del sistema educativo. En ese marco, invitó a los legisladores que tengan objeciones a presentar modificaciones para mejorar el texto, en lugar de bloquear su tratamiento.



“Si hay que mejorarla porque la ley es una porquería, mejórenla, yo no tengo problema”, expresó, al insistir en que el debate debe centrarse en encontrar una herramienta que permita garantizar recursos genuinos.



Con la sesión del 17 de noviembre como fecha clave, la discusión por el financiamiento educativo ingresará en una instancia decisiva. El desafío será alcanzar los consensos necesarios para definir si la provincia contará con un nuevo esquema de recursos destinado a atender las demandas salariales, edilicias y pedagógicas de la educación fueguina.



