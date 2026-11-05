Un hombre fue aprehendido tras un violento episodio en la vía pública

El procedimiento se realizó durante la madrugada de este jueves en la zona de las calles Fagnano y Obligado. El hombre, de 32 años, habría intentado desprenderse de un cuchillo tipo carnicero al momento de ser interceptado por la Policía.
Hace 1 hora Locales

Un hombre de 32 años fue aprehendido contravencionalmente durante la madrugada de este jueves, luego de un episodio de violencia registrado en la intersección de las calles Libertad y Bilbao, en Río Grande.

El hecho se conoció a partir de una alerta policial que advertía sobre una riña entre dos hombres, uno de los cuales llevaría un arma blanca.

A partir de las características aportadas, efectivos de la Comisaría Primera desplegaron un operativo preventivo y lograron localizar a uno de los involucrados en inmediaciones de Fagnano y Obligado.

Durante la intervención, el sospechoso, identificado como José Miguel Arroyo, de 32 años, habría intentado descartar un cuchillo tipo carnicero.

Ante esta situación, los efectivos procedieron a su aprehensión contravencional y al secuestro del elemento.

Finalmente, se iniciaron las actuaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido.

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