Un hombre fue aprehendido tras un violento episodio en la vía pública

Un hombre de 32 años fue aprehendido contravencionalmente durante la madrugada de este jueves, luego de un episodio de violencia registrado en la intersección de las calles Libertad y Bilbao, en Río Grande.

El hecho se conoció a partir de una alerta policial que advertía sobre una riña entre dos hombres, uno de los cuales llevaría un arma blanca.

A partir de las características aportadas, efectivos de la Comisaría Primera desplegaron un operativo preventivo y lograron localizar a uno de los involucrados en inmediaciones de Fagnano y Obligado.

Durante la intervención, el sospechoso, identificado como José Miguel Arroyo, de 32 años, habría intentado descartar un cuchillo tipo carnicero.

Ante esta situación, los efectivos procedieron a su aprehensión contravencional y al secuestro del elemento.

Finalmente, se iniciaron las actuaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido.