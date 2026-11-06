Ushuaia es sede de la XVIII Asamblea General Ordinaria del Consejo Federal para la Transparencia, un encuentro que reúne a representantes de 18 jurisdicciones argentinas para debatir y coordinar políticas vinculadas con la transparencia de la gestión pública y el acceso a la información.



La apertura estuvo encabezada por el gobernador Gustavo Melella, quien durante su intervención puso el foco en los desafíos que plantea la incorporación de nuevas tecnologías y herramientas de inteligencia artificial en el funcionamiento del Estado.



En ese marco, destacó la importancia de utilizar estos recursos para mejorar los servicios públicos y facilitar la atención de los ciudadanos, aunque remarcó que su implementación debe contemplar el respeto por los derechos individuales.



Uno de los principales ejes abordados fue la protección de los datos personales, especialmente frente al avance de las plataformas digitales y los sistemas de inteligencia artificial. Al respecto, Melella sostuvo que la privacidad constituye un derecho humano que debe ser resguardado.



También planteó la necesidad de que los organismos públicos revisen sus prácticas y se adapten a los cambios tecnológicos, incorporando herramientas que permitan mejorar la eficiencia y la calidad de las prestaciones.



La asamblea se desarrolla en paralelo con el Foro Federal “Transparencia, Derechos y Gobernanza Digital”, que propone un espacio de intercambio sobre los desafíos actuales de la administración pública en materia de innovación y acceso a la información.



La agenda incluyó además una jornada de capacitación sobre la protección de los datos personales de niñas, niños y adolescentes en la era digital, destinada a integrantes de la comunidad educativa, trabajadores estatales y público interesado.



Otra de las actividades previstas es la presentación de una declaración federal por la transparencia de la gestión pública, que tendrá lugar en la Plaza Malvinas.



El cronograma continuará este viernes 6 de noviembre, de 10 a 12, con un taller sobre participación ciudadana en las políticas públicas, orientado a promover mecanismos de deliberación y una mayor intervención de la sociedad en las decisiones de gestión.



La XVIII Asamblea busca consolidar espacios de cooperación entre las distintas jurisdicciones del país, con el objetivo de fortalecer la transparencia institucional, garantizar el acceso a la información pública y establecer criterios para el cuidado de los datos personales en un contexto de creciente digitalización.



