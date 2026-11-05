Melella participará de los actos oficiales por la visita del Papa León XIV a la Argentina

La visita del papa León XIV a la Argentina tendrá una importante agenda institucional y religiosa, con la participación de autoridades nacionales, gobernadores, legisladores y representantes diplomáticos. Entre ellos estará el gobernador Gustavo Melella, quien formará parte de algunas de las actividades oficiales programadas.

Se trata de un acontecimiento histórico, ya que será la primera visita de un Sumo Pontífice al país desde la realizada por San Juan Pablo II en 1987.

En ese contexto, Melella consideró que la llegada del Papa representa una oportunidad para reflexionar sobre la situación actual de la Argentina y recuperar el diálogo como una herramienta fundamental para alcanzar acuerdos.

El mandatario sostuvo que el mensaje del Pontífice puede contribuir a generar un escenario de mayor unidad, por encima de las diferencias políticas, ideológicas, religiosas y sectoriales.

“Creo que trae un mensaje de unidad para la Argentina, que la necesitamos más en estos tiempos, que supera cualquier cuestión ideológica, cualquier cuestión sectorial, religiosa, política, la que sea”, expresó.

Asimismo, manifestó su expectativa de que la visita permita abrir una nueva etapa de entendimiento entre los distintos sectores de la sociedad, a partir de un diálogo que sea genuino y sostenido.

Melella también destacó la importancia institucional de integrar la comitiva que participará de las actividades oficiales, al considerar que se trata de un acontecimiento de relevancia para todo el país.

En ese sentido, remarcó que el alcance de la visita trasciende el ámbito de la comunidad católica, debido al significado social y político que puede adquirir el mensaje que transmita León XIV.

“Lo más importante es el mensaje final del Papa, que sea de unidad para todos los argentinos y de diálogo, insisto, sincero y responsable”, señaló.

Una de las principales actividades será la recepción institucional prevista para el domingo 8 de noviembre en el Palacio Libertad, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El encuentro reunirá a gobernadores de distintas provincias, embajadores, diputados, senadores y otras autoridades, en el marco de una agenda que tendrá como eje central la visita del Pontífice al país.