Osef aseguró que mantiene abierta la vía del diálogo tras el rechazo de reencontrándonos

La Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) manifestó su preocupación por la decisión de la Asociación Civil Reencontrándonos de rechazar la propuesta de convenio presentada por el organismo, luego de varias instancias de negociación destinadas a alcanzar un acuerdo para garantizar las prestaciones de salud mental.



La respuesta negativa fue comunicada mediante la Nota N.º 1724/2026. Según explicaron desde la obra social, la propuesta contemplaba modificaciones en los valores de las prestaciones y respuestas a distintos planteos realizados por la institución durante las reuniones mantenidas.



Uno de los principales puntos del ofrecimiento fue la actualización de los valores prestacionales, con el propósito de adecuarlos a la realidad económica del sector y mejorar las condiciones para sostener los tratamientos.



Además, se había acordado incorporar un sistema de auditorías técnicas y clínicas posteriores a las prestaciones. El mecanismo buscaba garantizar controles, transparencia y seguimiento de los tratamientos, sin interferir en la autonomía profesional ni afectar la atención cotidiana de los pacientes.



El presidente de OSEF, Gustavo García, cuestionó el rechazo de la propuesta y aseguró que el organismo realizó todos los esfuerzos necesarios para alcanzar un entendimiento. También consideró que las condiciones ofrecidas respondían a las demandas planteadas durante las negociaciones.



García sostuvo que los controles posteriores son indispensables para garantizar el correcto uso de los recursos de los afiliados y remarcó que su implementación no representa una interferencia en las decisiones clínicas de los profesionales.



Otro de los aspectos que genera preocupación es el impacto económico que implica no contar con un convenio vigente. De acuerdo con lo señalado por OSEF, la situación obliga a recurrir a contrataciones individuales, cuyos costos resultan considerablemente más elevados.



Desde la obra social lamentaron la decisión de la comisión directiva de Reencontrándonos, aunque aseguraron que mantienen abierta la posibilidad de retomar las conversaciones y encontrar una alternativa que permita alcanzar un acuerdo.



Asimismo, garantizaron que los afiliados no quedarán sin cobertura de salud mental y que tanto las prestaciones como las interconsultas continuarán canalizándose mediante los mecanismos institucionales y los prestadores habilitados.



Finalmente, desde OSEF insistieron en que cualquier acuerdo debe contemplar condiciones prestacionales adecuadas, reglas claras y mecanismos de control que permitan garantizar la calidad de la atención y el uso responsable de los recursos destinados a la salud de sus afiliados.

