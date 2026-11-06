Malestar de usuarios por los elevados costos para acceder a las Termas del Río Valdez

El costo de disfrutar de las Termas del Río Valdez se convirtió en motivo de malestar para usuarios y visitantes, quienes cuestionan los valores que deben afrontar tanto para ingresar al complejo como para estacionar sus vehículos. El principal planteo apunta a la relación entre los precios establecidos y la calidad de los servicios que se ofrecen en el lugar.

Las críticas se producen en un contexto en el que el Concejo Deliberante de Tolhuin aprobó una modificación de la Ordenanza Tarifaria Municipal N.º 523/2020, que establece un nuevo esquema de precios para el predio, con diferencias según el lugar de residencia y la condición de los visitantes.

Si bien la normativa contempla tarifas diferenciadas para residentes de Tolhuin, jubilados, pensionados, habitantes de Ushuaia y Río Grande, además de turistas nacionales y extranjeros, los usuarios advierten que el costo total de la visita puede representar un desembolso importante, especialmente para quienes concurren en familia.

Uno de los puntos que genera mayor disconformidad es el estacionamiento, cuyo valor se suma al precio de las entradas y termina incrementando considerablemente el costo de una jornada recreativa. Para muchos visitantes, resulta difícil justificar esos montos cuando, desde su perspectiva, las prestaciones y la infraestructura disponibles no están a la altura de lo que se cobra.

La discusión también pone sobre la mesa las condiciones generales del complejo, el mantenimiento de las instalaciones, los servicios disponibles y las comodidades que deberían garantizarse a quienes pagan por acceder a uno de los principales atractivos naturales y turísticos de la zona.

Durante el tratamiento de la ordenanza, los concejales realizaron modificaciones a la propuesta original con la intención de establecer valores más accesibles y contemplar el carácter turístico, social y recreativo de las termas. Sin embargo, la actualización tarifaria no despeja los cuestionamientos de quienes consideran que primero debería existir una correspondencia más clara entre el precio y el servicio recibido.

La nueva normativa incorpora además un Régimen de Integración Turística y Comercial, mediante el cual quienes acrediten consumos, compras o estadías en establecimientos habilitados de Tolhuin podrán acceder a bonificaciones en el estacionamiento.

También establece que los recursos recaudados deberán destinarse al funcionamiento, mantenimiento, infraestructura, seguridad y conservación ambiental del complejo, junto con la realización de estudios técnicos para proteger el recurso termal.

A su vez, el Ejecutivo deberá presentar informes semestrales ante el Concejo Deliberante con información sobre la cantidad de visitantes, los ingresos obtenidos, el destino de los fondos y los beneficios otorgados.

Más allá de los argumentos vinculados al sostenimiento económico del predio, el reclamo de los usuarios plantea una cuestión central: los valores de acceso y estacionamiento deben guardar una relación razonable con las condiciones, la infraestructura y los servicios que efectivamente se brindan.

En ese sentido, la discusión sobre las Termas del Río Valdez no pasa únicamente por cuánto cuesta ingresar, sino también por qué recibe el visitante a cambio de ese dinero. La expectativa de quienes eligen este destino es encontrar un espacio recreativo en condiciones adecuadas, con servicios acordes a las tarifas y que permita disfrutar del atractivo natural sin que el costo se convierta en una barrera de acceso.