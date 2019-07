Las 10 infecciones de transmisión sexual más frecuentes

Por la reducción en el uso del preservativo, crecen los casos. Aquí, las más frecuentes.

Las infecciones de transmisión sexual (ITS), que están causadas por diversos microorganismos (virus, hongos, bacterias y parásitos), mantienen una tendencia creciente en los últimos años.

Si bien existe mucha información sobre como prevenirlas, el desconocimiento sobre sus posibles complicaciones y el descenso del uso del preservativo (en parte por la baja del miedo a contraer VIH) hace que los casos crezcan. Médicos indicaron al sitio Cuidate Plus cuáles son las más frecuentes.

Virus del papiloma humano (VPH)

Es la ITS más frecuente a nivel mundial y si bien la mayoría de las infecciones por este virus pasan inadvertidas y se resuelven de forma espontánea en unos meses, en algunos casos pueden llevar a provocar cáncer de cuello uterino, anal u oral, entre otros. Existen varios subtipos del virus; los de bajo riesgo pueden causar verrugas genitales y los de alto riesgo oncogénico.

Herpes genital y oral

La infección es causada por el virus del herpes simple tipo 1 y el tipo 2 (VHS-1 y VHS-2). Históricamente, el VHS-1 afectaba a la zona de la boca y los labios y el 2 a los genitales, pero con la práctica de sexo oral, los dos virus pueden localizarse en ambas zonas.

Gonorrea

La gonorrea es la segunda enfermedad más comúnmente transmitida registrada. La causa la bacteria Neisseria gonorrhoeae y la puede propagar cualquier tipo de actividad sexual. De hecho se puede contraer por contacto con boca, garganta, ojos, uretra, vagina, pene o ano.

Clamidia

La ITS más prevalente en mujeres es la causada por la bacteria Chlamydia trachomatis, que ocasiona una patología conocida como cervicitis (afectación del cuello del útero o cérvix). Si se complica, puede causar infertilidad.

Sífilis

La sífilis es seis veces superior en hombres que en mujeres y casi dos tercios de los afectados son hombres que tienen sexo con hombres. Esta infección, causada por la bacteria espiroqueta Treponema pallidum, puede causar multitud de síntomas diferentes, muchos de los cuales se asemejan a los de otras enfermedades. Otra cuestión que complica su diagnóstico es que puede manifestarse inicialmente con una pequeña herida o úlcera que no provoca dolor. Si esa ulcerita indolora se presenta en el pene, podrá verse fácilmente, pero no si lo hace en el canal anal o en el cérvix.

VIH

A pesar de los grandes avances en esta ITS, aún queda mucho por avanzar, ya que la mitad de los nuevos diagnósticos se realizan de forma tardía, según expertos. El 98% de los casos por VIH se da por transmisión sexual y se estima que un 20% de los que viven con el virus en el país desconoce su condición.

Linfogranuloma venéreo

Es causado por la bacteria Chlamydia trachomatis, pero por un tipo distinto al que produce patología en las mujeres. Se trata de una enfermedad emergente que se diagnostica de forma casi exclusiva en hombres que tienen sexo con hombres

Virus de la hepatitis B

Se contrae través del contacto con sangre o fluidos corporales (semen, fluidos vaginales) de una persona que tenga el virus.

Hepatitis C

La hepatitis C se propaga a través del contacto con la sangre de alguien que tiene el virus de la hepatitis C (VHC). Se suele contraer por compartir elementos cortopunzantes como jeringas o por relaciones sexuales no protegidas.

Hepatitis A

La hepatitis A tiene una forma de transmisión fecal-oral y tampoco se considera una ITS clásica, pero ocasiona brotes microepidémicos en hombres que tienen sexo con hombres.