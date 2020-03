Tres temas que revivieron y hoy son tendencia gracias al coronavirus

Se trata de «It’s the end of the world as we know it (and I feel fine)» de R.E.M., Down With the Sickness», de Disturbed, y la clásica «I Will Survive», de Gloria Gaynor. «My Sharona» también experimentó un fuerte ascenso.

R.E.M., Disturbed y Gloria Gaynor viven un momento de resurrección gracias a la pandemia del coronavirus. Es que tres de sus temas más populares se volvieron tendencia y se codean con las canciones más escuchadas o vendidas en Estados Unidos.

t’s the end of the world as we know it (and I feel fine)” de R.E.M. fue la canción número 22 entre las más compradas la semana pasada en EE.UU. Además, generó 1.7 millones de plays, llevándola a la cuarta posición del ranking Billboard de canciones de rock.

Otros dos temas que escalaron en los rankings son “Down With the Sickness”, de Disturbed, y la clásica “I Will Survive”, de Gloria Gaynor.

Por su parte, el tema “My Sharona”, de The Snack, también experimentó un fuerte ascenso en el ranking Billboard. Es este caso fue porque el título rima con “corona”

