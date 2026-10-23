“El 25% de la carne de cerdo que se consume en Río Grande es de producción local”

Productores porcinos de Río Grande recibieron materiales y equipamiento destinados a mejorar sus unidades productivas, en el marco de una iniciativa orientada a fortalecer la producción de alimentos y generar nuevas oportunidades de desarrollo económico.



La entrega se concretó mediante un trabajo articulado con TotalEnergies, dentro del programa de Fortalecimiento Productivo para la Soberanía Alimentaria, que contempla asistencia e inversiones para acompañar el crecimiento de distintos sectores productivos.



Los elementos entregados fueron seleccionados de acuerdo con las necesidades y el grado de desarrollo de cada establecimiento. Entre ellos se incluyen pisos, comederos, equipamiento para maternidad, herramientas y materiales para mejorar la infraestructura y las condiciones de bienestar animal.



La propuesta forma parte del programa Carne Porcina Local, que busca ordenar y profesionalizar la actividad, mejorar los procesos de producción y consolidar unidades económicamente sostenibles, con condiciones sanitarias y ambientales adecuadas.



Entre sus principales líneas de trabajo se encuentran el seguimiento de la cantidad de animales, la asistencia técnica, los controles sanitarios y productivos, y la incorporación de infraestructura y tecnología. También se promueve la articulación con la planta de faena para acompañar a los productores en las distintas etapas de la cadena.



Uno de los datos destacados del sector es que, de acuerdo con las cifras difundidas por el programa, **el 25% de la carne de cerdo consumida en Río Grande es de producción local**. Este avance refleja el crecimiento de la actividad y su potencial para ampliar la oferta de alimentos producidos en la ciudad.



Desde el área de Desarrollo Productivo señalaron que el objetivo no se limita a incrementar la cantidad de animales, sino que apunta a mejorar la organización de los establecimientos, incorporar tecnología y garantizar condiciones que permitan sostener el crecimiento a largo plazo.



En ese sentido, la asistencia busca acompañar tanto a quienes comienzan a desarrollar la actividad como a los productores que ya cuentan con experiencia y necesitan realizar nuevas inversiones para ampliar su capacidad de trabajo.



La incorporación de equipamiento también apunta a mejorar las prácticas de crianza, optimizar la alimentación y avanzar hacia una producción con mejores estándares de calidad y bienestar animal.



La articulación con TotalEnergies permite financiar mejoras que, en muchos casos, resultarían difíciles de afrontar individualmente para los pequeños productores, facilitando el acceso a herramientas e infraestructura necesarias para continuar creciendo.



Esta nueva entrega se suma a las acciones desarrolladas anteriormente con los sectores frutihortícola y avícola, en el marco de una estrategia que busca fortalecer diferentes cadenas de producción de alimentos.



El desafío será sostener el acompañamiento técnico y las inversiones para que los establecimientos puedan consolidarse, incrementar su productividad y generar más trabajo vinculado a la actividad agropecuaria.



De esta manera, el fortalecimiento de la producción porcina se presenta como una herramienta para ampliar la disponibilidad de alimentos de origen local, agregar valor a la economía y avanzar hacia una mayor soberanía alimentaria en Río Grande.



