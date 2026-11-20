Los contribuyentes de Río Grande cuentan con una nueva alternativa para afrontar el pago de sus impuestos. Se trata de un plan de seis cuotas sin interés mediante tarjetas del Banco Hipotecario, que se incorpora a las distintas modalidades de financiación disponibles.

Con esta incorporación, también se mantienen los beneficios ofrecidos a través de otras entidades bancarias. Las tarjetas del Banco de Tierra del Fuego y del Banco Galicia permiten abonar en tres cuotas sin interés, mientras que Tarjeta Naranja dispone de los planes Zeta de 6, 9 y 12 pagos, aunque con recargos.

Por otra parte, continúa vigente el Plan Municipal de Facilidades de Pago, destinado a quienes necesitan regularizar obligaciones tributarias pendientes. El régimen contempla la eliminación del 100% de los intereses acumulados y la posibilidad de cancelar las deudas en hasta 12 cuotas sin interés.

El beneficio alcanza al impuesto inmobiliario, automotor, servicios municipales y tasa de obras sanitarias. También pueden incorporarse obligaciones que se encuentren tanto en instancia administrativa como judicial.

La adhesión a este programa estará disponible hasta el 30 de diciembre de 2026, por lo que los contribuyentes interesados podrán aprovechar las condiciones especiales antes de esa fecha.

Las consultas y los trámites de adhesión se realizan en la Dirección General de Rentas, ubicada en la intersección de Rosales y Luis Py.

Las nuevas modalidades buscan ofrecer distintas herramientas para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y permitir que los vecinos puedan elegir la alternativa de pago que mejor se adapte a su situación económica.