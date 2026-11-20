Una investigación por el robo de cajas de pollo congelado derivó este viernes en tres allanamientos realizados en distintos domicilios de Río Grande, donde la Policía secuestró una importante cantidad de mercadería que estaría vinculada con la denuncia.



Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado de Instrucción N.º 1 del Distrito Judicial Norte y estuvieron a cargo de efectivos de la Comisaría Tercera.



El primer allanamiento tuvo lugar en una vivienda de Ricardo Rojas al 1000. Allí se encontraron y secuestraron 95 cajas cerradas de pollo, con un peso de 20 kilos cada una, mientras que un hombre de 47 años, identificado como Marcos Herrera, fue notificado de sus derechos y garantías.



En otro procedimiento, realizado en Antiguos Pobladores al 300, los efectivos incautaron tres bolsas de pechugas de la marca Pollolín y una bolsa de pata muslo. En ese domicilio fueron notificadas dos personas: Leonardo Martínez y Yésica Escalante.



El tercer operativo se concretó en Koyusca al 900, donde la Policía secuestró 69 pollos enteros y otras siete cajas de 20 kilos. En este lugar, Alicia Rodríguez también fue notificada de sus derechos y garantías.



En total, entre los tres domicilios se recuperaron 102 cajas de pollo de 20 kilos, además de otras piezas y cortes de la misma mercadería.



En el marco de la investigación, la Justicia solicitó a la comunidad que evite comprar cajas de pollo de la marca Pollolín ofrecidas a través de redes sociales, ante la posibilidad de que se trate de productos relacionados con el hecho denunciado.



Las actuaciones judiciales continúan para determinar las circunstancias de la sustracción y establecer las posibles responsabilidades de las personas involucradas.

