El ministro jefe de Gabinete, Jorge Canals, defendió la necesidad de sostener la inversión pública como una herramienta para impulsar la actividad económica, preservar puestos de trabajo y garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales, en medio de las dificultades económicas que atraviesan la provincia y el país.

Durante la presentación del Plan de Obras Públicas 2026-2027 de Ushuaia, el funcionario acompañó al intendente Walter Vuoto y destacó el impacto que tendrá el programa de infraestructura, que prevé una inversión de $27 mil millones durante los próximos dos años.

Canals consideró que, frente a un escenario de recursos limitados, resulta fundamental mantener políticas de inversión que permitan dinamizar las economías locales y generar oportunidades laborales.

En paralelo, se refirió al proyecto de financiamiento integral de la educación que será tratado en la Legislatura provincial y sostuvo que representa una oportunidad para establecer previsibilidad presupuestaria para el sistema educativo fueguino.

Según explicó, la iniciativa busca garantizar que una proporción importante del Producto Bruto Interno provincial sea destinada de manera permanente al sector educativo.

El funcionario señaló que contar con un esquema de financiamiento sostenido permitirá fortalecer las condiciones del sistema, tanto en materia salarial docente como en infraestructura escolar, además de establecer una política de largo plazo.

También destacó el intercambio y el diálogo con distintos sectores durante la elaboración y discusión del proyecto, al considerar que se trata de una herramienta estratégica para el futuro de la provincia.

Al analizar el plan de obras anunciado en Ushuaia, Canals remarcó que la inversión de $27 mil millones tendrá efectos directos sobre el empleo y el movimiento económico, especialmente en un contexto nacional marcado por las restricciones presupuestarias.

En ese sentido, vinculó ambas iniciativas al señalar que la educación y la obra pública requieren decisiones políticas que permitan sostener recursos y garantizar respuestas a las necesidades de la población.

"El valor de la obra pública para generar trabajo y movimiento en la economía local es fundamental", expresó.

Finalmente, el jefe de Gabinete consideró necesario fortalecer la articulación entre la Provincia y los municipios para atender las distintas problemáticas sociales y económicas, y sostuvo que la política debe mantener cercanía con los vecinos, especialmente en momentos de mayor dificultad.

Del acto participaron también la ministra de Energía, Gabriela Castillo, y el ministro de Producción y Ambiente, Francisco Devita.