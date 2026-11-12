El rompehielos Almirante Irízar se prepara para una nueva campaña antártica

El rompehielos ARA “Almirante Irízar” completó una etapa clave de preparación para la próxima Campaña Antártica de Verano 2026-2027, luego de realizar una navegación de prueba en la que se verificaron sus principales sistemas y las capacidades operativas de la embarcación.



La unidad arribó al Apostadero Naval Buenos Aires después de desarrollar distintas maniobras y ejercicios destinados a comprobar su funcionamiento y preparar a la tripulación para las exigencias de las operaciones en aguas polares.



Durante la navegación, el personal realizó prácticas de supervivencia en el mar, procedimientos de abandono del buque, lucha contra incendios y maniobras de emergencia, entre ellas el rescate de una persona en el agua.



También se llevó adelante una exigente prueba denominada crash stop, que consiste en navegar a máxima potencia e invertir rápidamente la marcha para comprobar la capacidad de respuesta de los motores. Esta maniobra resulta especialmente importante para las operaciones entre hielos.



Otro de los aspectos evaluados fue el sistema de burbujeo, que facilita el desplazamiento del rompehielos en aguas congeladas y mejora su capacidad de maniobra en espacios reducidos.



Además, se realizaron ejercicios en la cubierta de vuelo para coordinar las operaciones con los helicópteros Sea King que forman parte de los medios aéreos embarcados.



Con las pruebas finalizadas, el Almirante Irízar continuará en Buenos Aires con los trabajos de mantenimiento y alistamiento necesarios para iniciar una nueva campaña en el continente blanco.



Durante la temporada 2026-2027, el buque tendrá un papel fundamental en el sostenimiento de las bases argentinas, mediante el traslado de personal, alimentos, combustible, materiales y equipamiento.



También participará en el relevo de las dotaciones, el apoyo a las investigaciones científicas, las tareas de búsqueda y rescate y el retiro de residuos de la Antártida.



De esta manera, el histórico rompehielos vuelve a ponerse a punto para una de las operaciones logísticas más importantes que desarrolla la Argentina cada año en el continente antártico.

