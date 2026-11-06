Von der Thusen reclamó obras pendientes en Chacra II y pidió más recursos para atender la demanda habitacional

El legislador Raúl Von Der Thusen planteó una serie de reclamos y propuestas ante las autoridades del Instituto Provincial de Vivienda (IPV), durante la presentación del organismo en las reuniones de comisión por el presupuesto 2027. Entre los principales temas, puso el foco en las obras inconclusas de las escaleras de emergencia del barrio Chacra II y en la necesidad de ampliar las respuestas frente a la creciente demanda habitacional en Tierra del Fuego.

Respecto de las escaleras de emergencia, advirtió que gran parte de las estructuras continúa sin finalizar y presenta un estado de abandono, pese a la importancia que tienen para la seguridad de los vecinos. En ese sentido, solicitó información sobre los plazos de ejecución y reclamó una planificación integral que contemple todos los sectores pendientes.

Desde el IPV informaron que se está iniciando el proceso de licitación para intervenir en el macizo 35E, ubicado frente a la estación de servicio Axion. Si bien el legislador valoró ese avance, insistió en la necesidad de establecer un cronograma concreto para completar el resto de los trabajos.

Otro de los ejes del encuentro fue la situación habitacional de la provincia. Según los datos presentados, existen 7.626 personas inscriptas en el registro de demanda del organismo, mientras que la falta de financiamiento nacional y las limitaciones de los recursos propios dificultan la ejecución de nuevos proyectos y obras de infraestructura.

Frente a este escenario, Von Der Thusen consideró que el IPV debe contar con una mayor asignación presupuestaria y sostuvo que la construcción de viviendas y la disponibilidad de terrenos con servicios deben ocupar un lugar prioritario. Además, remarcó que se debe contemplar especialmente a quienes llevan más años esperando una respuesta.

En relación con las 440 viviendas que el organismo busca finalizar, el legislador propuso analizar mecanismos que permitan acelerar su entrega, incluyendo la posibilidad de que los futuros adjudicatarios puedan completar voluntariamente algunas terminaciones, bajo supervisión técnica y garantizando las condiciones de seguridad y habitabilidad.

También planteó la necesidad de incorporar al sector privado en el desarrollo de nuevos proyectos habitacionales, mediante esquemas de cooperación e inversión que permitan ampliar la construcción de viviendas y generar alternativas de acceso a terrenos con servicios.

Por otra parte, destacó la predisposición de las autoridades del IPV para avanzar en herramientas legislativas y anticipó que analizará el proyecto de modificación de la Ley 19, con el objetivo de revisar aspectos vinculados al funcionamiento del organismo.

Finalmente, Von Der Thusen sostuvo que es necesario fortalecer la capacidad de respuesta del instituto, finalizar las obras de seguridad pendientes en Chacra II y encontrar nuevas alternativas de financiamiento y construcción para atender una demanda habitacional que alcanza a miles de familias fueguinas.



