Con su nuevo single, Fabiana Cantilo invita a florecer en el barro, transformando la incertidumbre en un acto de creatividad y esperanza

Con su nuevo single, Fabiana Cantilo invita a florecer en el barro, transformando la incertidumbre en un acto de creatividad y esperanza

Fabiana Cantilo presenta «Flor de Loto», el primer corte de difusión de su esperado trabajo discográfico Hiperlumínica.

Esta nueva canción es un canto a la resiliencia, una mirada luminosa sobre el presente que invita a la transformación. Inspirada en la bella imagen de la flor de loto, que florece en medio del barro sin perder su belleza, la canción aborda el crecimiento en la adversidad y la capacidad humana de reinventarse, aun en un contexto hostil.