Alejandro Sanz lanza «Yo era poesía» junto a Eden Muñoz

En una fusión de poética y tradición mexicana, Sanz presenta su nuevo sencillo, un homenaje musical que trasciende fronteras y emociones
Alejandro Sanz presenta su nuevo sencillo «Yo era poesía», una espectacular colaboración junto al reconocido cantautor y productor mexicano Eden Muñoz.
La canción, que une la inconfundible poética de Sanz con la esencia musical de México, nació de un encuentro casual en Miami. Aprovechando una estancia de Muñoz en la ciudad, se improvisó un pequeño estudio en la propia casa de Sanz.