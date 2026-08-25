Convocan a presentar proyectos para la conservación y manejo de los bosques nativos

La Comisión Consultiva de Bosques Nativos (CCBN) realizó su primera reunión del año con la participación de más de 60 representantes de unas 15 instituciones vinculadas con la protección, conservación y manejo de los bosques de Tierra del Fuego.

Durante el encuentro quedó formalmente habilitada la convocatoria para presentar planes y proyectos correspondientes a los fondos establecidos por la Ley de Bosques Nativos. La iniciativa busca impulsar acciones concretas en el territorio y fortalecer el trabajo de instituciones, organizaciones, particulares y comunidades relacionadas con estos ambientes.

Los recursos podrán destinarse a diferentes líneas de trabajo, entre ellas el manejo y conservación del bosque nativo, la prevención de incendios forestales, la restauración de áreas afectadas y el desarrollo de capacidades para mejorar las tareas de protección y planificación.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 2 de octubre de 2026 y está dirigida a propietarios y tenedores de bosques, organizaciones no gubernamentales, instituciones y otros actores que desarrollen iniciativas vinculadas con estos espacios naturales.

Los interesados podrán consultar los requisitos, formularios, documentación necesaria y modalidades de presentación en el siguiente enlace: convocatoria de planes de manejo y conservación.

La reunión también permitió poner en marcha la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), un proceso que contempla distintas instancias de participación en Río Grande, Tolhuin y Ushuaia.

A través de talleres, reuniones y jornadas se buscará revisar la categorización de los bosques nativos y reunir aportes de distintos sectores vinculados con el territorio. La propuesta apunta a incorporar diferentes perspectivas en una planificación que contemple tanto la conservación de los recursos naturales como las actividades que se desarrollan en estas áreas.

En este proceso, la Comisión Consultiva tendrá un papel relevante como espacio de participación y articulación entre instituciones, organizaciones y sectores relacionados con los bosques nativos.

Entre los participantes del encuentro estuvieron representantes del INTA, CADIC, UNTDF, Colegio de Ingenieros, INFUETUR, Asociación Rural, Comunidad Rafaela Ishton, organizaciones de la sociedad civil y otras instituciones vinculadas con la temática ambiental y territorial.

Para conocer el marco normativo y los alcances de la iniciativa, también se encuentra disponible la información sobre la Ley de Bosques Nativos.