“La Pista de Patinaje sobre Hielo avanza en comisiones”, expresó Von der Thusen

El presidente del Concejo Deliberante, Raúl Von der Thusen, se refirió al tratamiento en comisiones del proyecto que busca establecer una Pista de Patinaje sobre Hielo. Al respecto comentó que “este es un pedido de un amplio sector de la sociedad, con lo cual estamos trabajando para que la Pista de Patinaje sobre Hielo esté más cerca”.

Río Grande. – Este martes se llevó adelante una nueva reunión de Comisión en el Concejo Deliberante y en ese marco se trató el asunto que propone la creación de una pista de patinaje sobre hielo para realizar deportes invernales y para que las familias riograndenses puedan disfrutar toda la temporada.

Al respecto el concejal Von der Thusen señaló que “recibimos a deportistas que junto a nosotros vienen trabajando para poder concretar la ansiada pista de patinaje, siendo que la idea de la pista no apunta solo al desarrollo deportivo, sino también al entretenimiento para las familias”.

Puntualizó que este es un “pedido de un amplio sector de la sociedad. La Pista de Patinaje sobre Hielo avanza en comisiones, está más cerca”.

“Se trata de una pista de patinaje sobre hielo que con la ayuda de la tecnología podría mantenerse congelada durante todo el invierno, siendo que los riograndenses no tenemos muchas alternativas para divertirnos al aire libre, por eso es un proyecto muy apoyado por la comunidad”.

Además, manifestó que “quienes crecimos en la ciudad recordamos cuando íbamos a patinar en nuestra infancia y juventud y lo bien que la pasábamos, es parte de nuestra cultura”.

Asimismo, expuso que “lo que proponemos es que la construcción se haga en etapas por una cuestión de factibilidad económica, por eso queremos dejar establecido en el presupuesto para el año que viene los fondos para la primera etapa, es una deuda que tenemos con nuestros jóvenes».

Von der Thusen también expuso que “es fundamental promover los deportes de invierno, es una demanda de muchos jóvenes que practican disciplinas invernales y no tienen donde entrenar, siendo que tenemos mucho potencial en la provincia, pero si no lo estimulamos no vamos a tener los resultados que queremos”.

“Sin ir más lejos, la semana pasada la Selección Argentina de Hockey sobre Hielo se consagró campeona del torneo Panamericano, esta es una muestra de que hay talento y debemos impulsarlo”.

Finalmente expresó que “hace años vemos como los riograndenses podemos acceder a la pista solo dos o tres semanas en todo el año. Si aplicamos tecnología va a ser posible entrenar y disfrutar durante toda la temporada de invierno”.