Luck Ra se une a Khea en “Hola perdida”

Luck Ra presenta otro anticipo de su disco en vivo, se trata de “Hola perdida”, un desencuentro en clave de cuarteto que incluye la participación de Khea

La nueva canción de Luck Ra en colaboración con Khea, «Hola perdida», ya salió a la luz.

“Hola perdida… Este tema es para vos, que no me llamás todavía”, introduce el cordobés a esta canción, que más que historia es un testimonio de un amor que quiere volver a ser, que va por una nueva y definitiva oportunidad. “Hola, perdida, soy yo, el ex amor de tu vida / Volví para volver a hacerte mía porque un amor así no se olvida”, entona un Luck Ra que no baja los brazos y va por la reconquista. Porque si algo nos enseñó el cuarteto a lo largo de su rica historia es que donde hay fuego, cenizas quedan.