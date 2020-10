Así es “Hate It When You Leave”, el nuevo video de Keith Richards.

Keith Richards un nuevo video de su clásico de 1992 “Hate It When You Leave” perteneciente a su segundo álbum solista aclamado por la crítica, «Main Offender».

El videoclip es para celebrar el lanzamiento exclusivo en vinilo,(Record Store Day). Este single en vinilo rojo de 7” incluye, además de “Hate It When You Leave”, la rareza “Key To The Highway que solo se lanzó en la versión japonesa del álbum «Main Offender».

Por otra parte, el próximo 13 de noviembre será el lanzamiento mundial de Keith Richards And The X-Pensive Winos “Live At The Hollywood Palladium” que estará disponible como Super Deluxe Box Set, CD remasterizado, 2 LP 180g remasterizado, 2 LP de 180g edición limitada en rojo y Digital.

