Ushuaia alcanzó un récord histórico de pasajeros aéreos durante julio

El aeropuerto internacional Malvinas Argentinas de Ushuaia registró en julio de 2026 un movimiento récord de pasajeros, impulsado tanto por el crecimiento de los vuelos de cabotaje como por la incorporación de conexiones internacionales directas desde San Pablo, Brasil.

Durante el mes arribaron 60.660 pasajeros, de los cuales 55.451 correspondieron a vuelos nacionales y 5.209 a operaciones internacionales. La cifra de cabotaje representa el mayor registro para un mes de julio en la serie 2017-2026 y superó la marca anterior, de 54.034 pasajeros, alcanzada en julio de 2023.

Uno de los principales factores que marcaron la temporada fue la incorporación, por primera vez durante un invierno, de vuelos regulares directos entre San Pablo y Ushuaia. En julio se concretaron 29 operaciones internacionales, con una ocupación promedio cercana al 86% de los asientos disponibles.

Las conexiones fueron operadas por LATAM y GOL, mientras que la conectividad aérea de Aerolíneas Argentinas también contribuyó al incremento del flujo de visitantes brasileños mediante sus conexiones entre Brasil y distintos destinos argentinos.

De acuerdo con los datos estadísticos, los pasajeros internacionales representaron el 8,6% del movimiento aéreo registrado durante julio, mientras que el cabotaje concentró el 91,4%.

El crecimiento de la conectividad durante uno de los meses centrales de la temporada invernal consolida a Ushuaia como un destino con mayor alcance internacional y refuerza las posibilidades de atraer visitantes de nuevos mercados, especialmente de Brasil.

Las cifras surgen de información del Sistema de Información Turística de la Argentina (SINTA), dependiente de la Dirección Nacional de Mercados y Estadística de la Subsecretaría de Turismo de la Nación, junto con datos sistematizados de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).