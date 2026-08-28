Avanza la obra eléctrica para poner en funcionamiento la planta elevadora de Margen Sur

Se realizó la apertura de sobres correspondiente a la obra de alimentación eléctrica de la planta elevadora de líquidos cloacales de Margen Sur, en Río Grande. En total, se recibieron cuatro ofertas que ahora serán analizadas para determinar su admisibilidad y avanzar con el proceso de adjudicación.

La intervención permitirá completar la infraestructura necesaria para poner en funcionamiento una planta ya construida, incorporando el suministro eléctrico requerido para su operación y para la elevación de los líquidos cloacales del sector.

El proyecto contempla la construcción de una línea aérea de media tensión de 13,2 kV, con una extensión aproximada de 300 metros, además de estructuras de hormigón, la instalación de un transformador de 100 kVA y los componentes necesarios para garantizar el funcionamiento de la planta.

La puesta en marcha de esta infraestructura representa un avance para el sistema sanitario de Margen Sur, especialmente por su vinculación con la red de agua y otros servicios básicos. La operatividad de la planta permitirá avanzar en la mejora de las condiciones de saneamiento y en la prestación de servicios esenciales para las familias de la zona.

De acuerdo con lo establecido en la licitación, los trabajos tendrán un plazo de ejecución de 120 días. Parte de ese período estará destinado a la provisión del transformador, cuya fabricación y traslado requieren tiempos específicos.

Con la evaluación de las ofertas y la posterior adjudicación, se buscará completar esta etapa de infraestructura para que la planta elevadora pueda comenzar a operar y contribuir al funcionamiento de la red cloacal de Margen Sur