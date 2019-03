Pymes e innovación: un matrimonio posible

Históricamente fue una relación tensa: la tecnología siempre exigió a las pymes más presupuesto, recursos y tiempo de lo que estas podían dedicar. Sin embargo, los avances en materia de innovación y el nuevo contexto de la economía digital hacen que el matrimonio entre las pequeñas empresas y las herramientas y soluciones de IT sea no solo necesario, sino también posible.

La nube abrió las puertas de la democratización. En un entorno que requiere empersas ágiles y flexibles, se trata de la plataforma tecnológica por excelencia: permte incorporar nuevas tecnologías sin desangrar presupuestos, manteniendo los costos controlados, pagando solo por aquello que se necesita. Y por si todo esto fuera poco, tiene una escalabilidad absoluta: puede crecer o decrecer cuanto haga falta, en el momento en el que sea necesario.

Ya no existe el riesgo de que la pyme quede “ahogada” por haber invertido en una tecnología que nunca utilizará ni que su capacidad de crecimiento esté restringida porque las herramientas informáticas disponibles lo encorsetan.

Las decisiones del pasado están obsoletas y ya no puede concebirse una empresa siguiendo modelos y estructuras de, literalmente, otro siglo. Los procesos ya no pueden estar aislados. Los datos no pueden ser de mala calidad. No existe ni la más mínima posibilidad de éxito si no se considera la venta a través de todos los canales posibles, con especial énfasis en los digitales.

La incorporación de software world class ya no es una utopía, sino una realidad posible. Y si bien este tipo de soluciones siempre tuvieron beneficios incontrastables (desde la solidez hasta la consistencia, desde la robustez hasta la “espalda” de una empresa de primer nivel para resolver cualquier inconveniente que pudiera presentarse), hoy por hoy, volcarse a este tipo de soluciones aporta una ventaja adicional: la garantía de que todas las innovaciones que surjan se incorporarán en esa misma propuesta.

En tiempos en que emerge la inteligencia artificial, en que se consolida internet de las cosas, en que la movilidad ya resulta esencial para hacer nuevos negocios, este no es un dato menor: el software no solo acompaña el crecimiento del negocio, también absorbe las novedades del mercado.

Estamos dando apenas los primeros pasos. La pyme actual también debe trabajar en trazar un mapa hacia la transformación digital: realizar un diagnóstico de dónde está parada, evaluar su modelo de negocios y cómo se ve afectado por el nuevo contexto e identificar oportunidades y amenazas relacionadas con este nuevo escenario.