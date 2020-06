La UTN Tierra del Fuego en el Día Mundial de los Océanos – Por Sergio Osiroff (*)

La UTN Facultad Regional Tierra del Fuego participó recientemente, por invitación, de dos eventos directamente vinculados al análisis de cuestiones marítimas nacionales e internacionales. Fueron ellos la “Jornada del Día de los Océanos” y el “Foro Internacional de Logística Fluvial”.

El primero de ellos, organizado por la Sede Puerto Madryn de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, consistió básicamente en presentaciones de integrantes de la Academia Argentina del Mar. Los temas tratados se basaron en los proyectos prioritarios de la agenda marítima argentina e internacional, a cargo del Lic. Javier Valladares, la problemática portuaria patagónica, en este caso a cargo del Ing. Daniel Caso, y finalmente la agenda 2030, expuesta por el Cont. Ricardo Barrera.

El foro de logística fluvial, por su parte, contó con las exposiciones de representantes públicos y, particularmente, privados, de la operatoria marítimo-fluvial-portuaria de la Hidrovía Paraná Paraguay. Estuvieron representados todos los países de la Cuenca del Plata. Area que si bien, lógicamente, plantea un contexto marítimo muy distinto al de la provincia, tiene no obstante aspectos comunes asociados a la logística multimodal y el rol del Estado como posibilitador de emprendimientos industriales y de transporte.

La Facultad Regional de la UTN viene trabajando, desde hace años, no solo en el abordaje académico de las cuestiones marítimas provinciales, sino muy especialmente en el análisis de las problemáticas concretas y la elaboración de propuestas que permitan instalar, a Tierra del Fuego, como actor de relevancia económica y logística en el Atlántico Sur y el Sector Antártico Argentino.

El rol marítimo y antártico provincial no deja de constituir una cuestión que involucra la genuina aspiración fueguina de acceder a una participación trascendente, en el marco de las operaciones nacionales e internacionales en los espacios oceánicos australes y polares. No obstante, no resulta tan sencillo justificar en hechos concretos dicho concepto retórico, cuando se observa que la propia conectividad de la isla con el continente mantiene una enorme dependencia con el camión. Es decir, con el tipo de transporte más caro y contaminante para largas distancias. En otros términos, no deja de ser en cierto modo llamativo, tener que reafirmar la potencialidad de la actividad logística marítima antártica de la provincia, cuando ni siquiera su conectividad con el continente para el transporte de cargas, pareciera estimular el empleo del transporte marítimo y la operatoria portuaria local. ¿Convenceremos a empresas y programas antárticos extranjeros, cuando mantenemos una dependencia acentuada con el camión para conectarnos nosotros mismos con el Norte del país?

Volviendo a los dos eventos mencionados y que ameritaron la participación de integrantes de la Facultad Regional, se puntualizaron llamativamente cuestiones técnicas concretas en las que viene trabajando la UTN fueguina. Entre ellos (sin ser ésta más que una lista ejemplificadora), el rol de los puertos, la necesidad de autoridades técnicamente solventes para el manejo y gestión de cuestiones marítimas y portuarias, la imperiosa exigencia de racionalizar regímenes impositivos y administrativos, la multiplicidad de factores e instituciones involucrados en la logística antártica, la pesca y potencialidades económicas locales como factores a asociar al desarrollo portuario y marítimo, y fundamentalmente la necesidad de empezar a ver al puerto y el mar como ámbitos de generación de negocios, en los que los intereses privados sean contemplados como de esencial importancia para el desarrollo local.

En este último aspecto, hay que decir que un puerto no involucra solo un sitio de amarre, sino un cúmulo de actividades, servicios, emprendimientos y trabajos asociados a los buques y a lo que los buques transportan. Como se ha expresado, si Tierra del Fuego mantiene en tan alto grado su dependencia con el camión para su conexión de cargas con el Norte del país, parece difícil justificar que, por el solo hecho de la cercanía geográfica a la Antártida, Ushuaia y la provincia tendrán (o hasta mantendrán) una participación relevante frente a posibles competidores cercanos.

La problemática, y el incentivo mismo que propician los eventos a los que ha sido invitada la Facultad Regional, han conducido a que integrantes de la UTN Tierra del Fuego retomen el trabajo realizado años antes. De este modo, se está recomenzando la idea de conformar un centro de estudios de transporte, logística y actividades marítimo-portuarias del Atlántico Sur y Antártida, para cuya integración se tiene el particular propósito de invitar a empresarios, consultores y en general actores tanto privados como públicos, con injerencia en el desarrollo económico de la provincia y su presencia soberana en la extensión de su geografía. Esto no excluye ni la preocupación medioambiental, ni el estricto seguimiento de las normativas, derechos y obligaciones surgidos del Tratado Antártico, protocolos y organizaciones conexas, ni el abordaje intelectual sobre la soberanía, pero intenta acentuar las cuestiones concretas que puedan contribuir a que la provincia resulte atractiva para las operaciones logísticas y de servicios, e inversiones productivas vinculadas al Atlántico Sur y la Antártida.

(*) Docente de la UTN-FRTDF extensión áulica Ushuaia.